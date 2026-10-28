Многоквартирный дом. Фото: УНИАН

Арендатор может своевременно вносить плату за квартиру, но всё равно столкнуться с досрочным расторжением договора аренды. Причиной могут стать нарушение условий проживания, повреждение имущества или необходимость освободить жилье для владельца или его семьи. Поэтому перед подписанием договора важно проверить, при каких обстоятельствах его могут расторгнуть и сколько времени дадут на выезд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гражданский кодекс Украины.

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Какие условия договора аренды нужно проверить

Прежде всего арендатору следует внимательно прочитать раздел о досрочном расторжении договора. В нем должны быть четко определены права и обязанности сторон, порядок уведомления о прекращении аренды и сроки освобождения жилья. Также нужно проверить, на какой срок заключается договор и предусмотрены ли условия его продления.

Важно обратить внимание на следующие положения:

Срок аренды. В договоре должно быть указано, на какой период собственник передает жилье в пользование. Если срок не определен, по общему правилу статьи 821 Гражданского кодекса Украины договор найма жилья считается заключенным на пять лет.

Досрочное расторжение. Стоит проверить, какие обстоятельства стороны определили в качестве оснований для расторжения договора и как именно необходимо уведомлять об этом другую сторону.

Обязанности арендатора. В документе могут быть зафиксированы правила пользования квартирой, ответственность за повреждение имущества и условия проживания других людей.

Порядок оплаты. Необходимо зафиксировать размер арендной платы, дату внесения средств, порядок оплаты коммунальных услуг и возможные условия изменения стоимости аренды.

Возврат залога. Если арендатор передает владельцу гарантийный платеж, следует заранее согласовать условия его возврата и основания для удержания средств.

Министерство юстиции Украины также рекомендует предусматривать в договоре срок аренды, права и обязанности сторон, порядок оплаты, условия досрочного расторжения и ответственность участников сделки.

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Когда собственник может потребовать расторжения договора

Сам факт того, что квартира принадлежит собственнику, не означает, что он может прекратить аренду в любой момент и без соблюдения установленной процедуры. Основания для расторжения договора аренды жилья определяет, в частности, статья 825 Гражданского кодекса Украины.

Владелец может требовать расторжения договора через суд, если арендатор не платит за жилье в течение шести месяцев, если договором не установлен более длительный срок. Для краткосрочной аренды основанием может служить неуплата более двух раз. Еще одним основанием является разрушение или порча жилья арендатором или лицами, за действия которых он несет ответственность.

В то же время при определенных обстоятельствах отсутствие задолженности не гарантирует, что аренда продлится до истечения срока, указанного в договоре.

В частности, собственник может потребовать расторжения договора аренды части дома, квартиры или комнаты, если жилье необходимо для проживания его самого или членов семьи. В таком случае арендатора необходимо предупредить о расторжении договора не позднее чем за два месяца. Это основание предусмотрено частью третьей статьи 825 Гражданского кодекса Украины.

Могут ли выселить за нарушение правил проживания

Арендатор может столкнуться с требованием расторгнуть договор, если использует жилье не по назначению или систематически нарушает права и интересы соседей. Однако закон предусматривает определенную последовательность действий: собственник может предупредить о необходимости устранить нарушения, а если они продолжаются и после предупреждения — потребовать расторжения договора.

Именно поэтому в договоре важно четко прописать правила пользования квартирой. Если стороны согласовали ограничения относительно использования помещения, проживания других лиц или обращения с имуществом, арендатору следует понимать, какие обязанности он берет на себя.

В то же время не каждый спор между собственником и арендатором автоматически является законным основанием для выселения. Если возникает конфликт, стоит сохранять договор, подтверждения оплаты, переписку и уведомления о претензиях.

Может ли собственник просто заставить арендатора съехать

Расторжение договора и принудительное выселение — не тождественные понятия. Согласно статье 826 Гражданского кодекса Украины, после расторжения договора аренды жилья арендатор и другие лица, прожившие в помещении, подлежат выселению на основании решения суда без предоставления другого жилья.

Поэтому требование собственника немедленно покинуть квартиру само по себе не означает, что он может самостоятельно сменить замки, вынести вещи арендатора или иным образом принудительно лишить его доступа к жилью без надлежащей правовой процедуры.

Чтобы снизить риск споров, арендатору следует иметь собственный экземпляр подписанного договора, хранить квитанции об оплате и письменно фиксировать важные договоренности. Перед подписанием документа также целесообразно проверить, имеет ли арендодатель право сдавать жилье в аренду.

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