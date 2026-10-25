Двоповерховий приватний будинок з парканом. Фото: УНІАН

Власники приватних будинків в Україні можуть отримати штраф за порушення правил благоустрою, зокрема через сміття, бур’яни та захаращення території біля огорожі. Для громадян сума стягнення становить від 340 до 1 360 гривень. Щоб уникнути зайвих витрат, господарям варто перевірити місцеві правила прибирання прилеглої території та переконатися, що паркан не виходить за межі їхньої ділянки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Радіо Трек.

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За що власників будинків можуть оштрафувати

Власникам приватних будинків варто стежити за порядком на подвір’ї та перевіряти вимоги до утримання прилеглої території. Місцеві правила благоустрою можуть передбачати обов’язки щодо прибирання сміття, догляду за зеленими насадженнями та недопущення захаращення проходів.

Зокрема, увагу слід звернути на такі порушення:

Сміття біля огорожі. Побутові відходи та будівельні залишки не можна залишати в місцях, де це заборонено правилами благоустрою.

Бур’яни та занедбана територія. Якщо місцеві правила передбачають догляд за прилеглою ділянкою, її потрібно регулярно прибирати.

Захаращення проходів. Будівельні матеріали та інші предмети не повинні перешкоджати руху пішоходів або порушувати встановлені вимоги.

Порушення під час установлення паркану. Огорожа не повинна самовільно займати чужу земельну ділянку або територію загального користування.

Водночас сам факт наявності бур’янів або листя не означає автоматичного штрафу. Для притягнення до відповідальності потрібно встановити конкретне порушення та правові підстави для застосування санкцій.

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Який штраф загрожує господарям

За статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення правил благоустрою населених пунктів карається штрафом для громадян від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це становить від 340 до 1 360 гривень. Для посадових осіб і підприємців передбачені штрафи від 850 до 1 700 гривень.

Розмір стягнення залежить від конкретного порушення. Тому перед сплатою штрафу варто перевірити, яку норму порушено та чи є законні підстави для притягнення до адміністративної відповідальності.

Чи потрібно прибирати землю за парканом

Територія за огорожею не обов’язково належить власнику будинку. Водночас місцеві правила благоустрою можуть встановлювати вимоги до догляду за прилеглою територією.

Тому перед прибиранням або облаштуванням простору біля огорожі варто з’ясувати, де проходять межі земельної ділянки та які обов’язки передбачені правилами конкретної громади. Особливо це важливо, якщо господар планує встановити новий паркан, змінити його розташування або розмістити поруч будівельні матеріали.

Що перевірити біля паркану, щоб уникнути штрафу

Власникам приватних будинків варто почати з кількох простих кроків:

Перевірити правила благоустрою громади. Їх можна знайти на офіційному сайті місцевої ради. Особливу увагу слід звернути на вимоги до прилеглих територій. Переконатися, що паркан стоїть у межах ділянки. Якщо є сумніви щодо розташування огорожі, варто звірити її з кадастровими даними та землевпорядною документацією. Прибрати сміття та захаращення. Не залишати біля огорожі відходи й матеріали, якщо це заборонено місцевими правилами. З’ясувати підстави для претензій. Якщо представники громади повідомляють про порушення, потрібно уточнити, яку саме норму порушено та якими документами це підтверджується.

Якщо власник не погоджується зі штрафом, він може оскаржити постанову в установленому законом порядку. Для цього варто зберігати документи на земельну ділянку, фотографії території та інші докази, які можуть допомогти під час розгляду справи.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, кому належить урожай, якщо дерево росте на межі двох ділянок. Якщо дерево росте біля паркану, між сусідами можуть виникнути суперечки через плоди, гілки або коріння. Щоб уникнути конфлікту, важливо враховувати межі земельних ділянок і права обох власників.

Також Новини.LIVE повідомляли, що не можна будувати на власній землі біля будинку без дозволу. Навіть власна земельна ділянка не дає права зводити будь-які споруди без дотримання будівельних вимог. Перед облаштуванням території біля паркану варто перевірити, чи потрібні документи та чи дозволено розміщувати запланований об’єкт у вибраному місці.