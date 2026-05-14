Головна Ринок нерухомості Орендарів попередили про нові витрати: що приховують договори в Німеччині

Орендарів попередили про нові витрати: що приховують договори в Німеччині

Дата публікації: 14 травня 2026 14:32
Житло в Німеччині подорожчає: які типи оренди б’ють по кишені
Родина з коробками та будинок у Німеччині. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Німеччина продовжує боротися з житловою кризою, тому пошук квартири тут нагадує справжнє змагання на витривалість. Більшість місцевих мешканців десятиліттями орендують житло, навіть не замислюючись про іпотеку, що створює колосальну конкуренцію. Для українців, які шукають дах над головою, важливо розуміти не лише ціну, а й специфічні типи контрактів.

Адже німецьке законодавство досить жорстко захищає права орендарів, тому умови оренди чітко прописуються в договорах, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал Handbook Germany.

Види оренди житла в Німеччині

У Німеччині існує кілька основних форматів оренди, і кожен із них має свої правила підвищення плати. Найпоширенішим варіантом є звичайна оренда, яку німці називають "стандартною". 

У цьому випадку ціна за квадратний метр зазвичай стабільна, а її перегляд відбувається рідко. Власник може підняти плату лише в тому разі, якщо в будинку провели капітальний ремонт (модернізацію) або якщо середня вартість житла в районі офіційно зросла.

Індексована орендна плата

Індексована оренда (Indexmiete) працює інакше. Тут ваша орендна плата прямо залежить від рівня інфляції в країні (індексу споживчих цін). 

Якщо життя в Німеччині дорожчає, орендодавець має право раз на рік пропорційно підняти вартість і для вас. Але зробити це без офіційних підстав не можна.

Ступінчаста орендна плата

Ступінчаста оренда (Staffelmiete) означає, що майбутнє підвищення ціни прописується ще під час підписання договору. Ви бачите графік, за яким ціна буде зростати щороку на конкретну суму. 

Плюс у тому, що жодних раптових підвищень поза цим графіком бути не може. Ви чітко плануєте свій бюджет наперед, знаючи, що через рік квартира подорожчає, наприклад, на 30 євро.

Суборенда житла в Німеччині

Це ідеальний варіант для тих, хто шукає кімнату в спільній квартирі (WG) або тимчасове житло. Ви орендуєте площу не у власника будинку, а у людини, яка сама знімає цю квартиру.

Але треба обов’язково перевіряти, чи дав власник будинку письмову згоду на суборенду (Untermiete), інакше вас можуть виселити без попередження.

Правила оренди квартири в Німеччині

Майже всі орендодавці вимагають депозит (Kaution), який зазвичай дорівнює трьом місяцям "холодної" оренди без комунальних послуг. Ці гроші зберігаються на окремому рахунку до завершення договору.

І саме за 3 місяці орендар зобов'язаний попередити про свій переїзд. Якщо ви знайдете нову квартиру і захочете з’їхати завтра, вам все одно доведеться оплачувати старе житло ще цілий квартал.

Як повідомляли Новини.LIVE, для українців у Німеччині ключем до оренди бюджетного соціального житла у 2026 році залишається сертифікат WBS. Без цього офіційного підтвердження низького рівня доходів отримати державну квартиру неможливо, тому оформлення документа є першим і найважливішим кроком для родин із тимчасовим захистом.

Також Новини.LIVE розповідали, що пошук квартири в оренду у Німеччині приховує чимало підводного каміння. Через специфічні юридичні тонкощі та нетипові для нас умови договорів українці часто ризикують втратити значні суми на рівному місці. Саме тому важливо заздалегідь розібратися в місцевих правилах, щоб банальне незнання не перетворилося на болючий удар по вашому бюджету.

Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Катерина Балаєва
