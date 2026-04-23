Ціни на квартири в Німеччині: як подорожчає житло у 2026 році

Люди гуляють на вулиці в Німеччині. Фото: Новини.LIVE

Ринок житла у Німеччині поступово виходить із кризи, але відновлення залишається нерівномірним. Попит ще слабкий, проте ціни більше не падають. Головна причина — хронічний дефіцит житла.

У квітні 2026 року покупці обережно прицінюються, але дефіцит пропозиції диктує свої суворі правила гри, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані аналітиків Empirica.

Ціни на новобудови і вторинне житло у Німеччині

Ринок демонструє дивовижну стійкість: новобудови за перший квартал додали в ціні 0,2%, а в річному розрізі виросли на 1,6%. Вторинний ринок поводиться спокійніше, подекуди просідаючи на символічні 0,2%, проте глобального обвалу не сталося.

"Після різкого падіння ми бачимо стабілізацію, але для повноцінного зростання потрібне відновлення купівельної спроможності та активніше будівництво", — зазначає аналітик Маркус Вайс.

Середня вартість квадрата по країні у квітні тримається на позначці 4 332 євро, але в мегаполісах цифри зовсім інші. Так, Мюнхен впевнено тримає статус найдорожчого міста країни, де ціни здаються космічними навіть для заможних німців. За квадратний метр у квартирі тут просять понад 9 060 євро, а в елітних районах цінник легко перетинає позначку в 10 000 євро.

Такий колосальний розрив між провінцією та топлокаціями стає новою нормою для 2026 року.

Чому ціни на житло не падають

Додатковий тиск створює економіка. Прогнози зростання погіршені, інфляція залишається підвищеною. Це стримує покупців, але не призводить до здешевлення.

Для покупців це означає завершення періоду дешевих квартир. Водночас ринок ще не перегрітий, як у попередні роки, тому рішення можна приймати без поспіху.

Головна тенденція найближчих років — дефіцит житла. Саме він формує довгостроковий сценарій: повільне, але стабільне зростання цін без різких падінь.

"Ринок зараз перебуває у перехідній фазі", — підкреслює Вайс.

Це означає, що вікно можливостей для тих, хто чекав на "дно", закривається. Для українців у Німеччині це сигнал: розраховувати на падіння цін більше не варто, адже попереду лише повільне, але неминуче подорожчання.

Як повідомляли Новини.LIVE, Німеччина дійсно є "країною орендарів", проте навіть суворе місцеве законодавство не гарантує мешканцям повної недоторканності. Якщо систематично порушувати правила чи умови договору, власник житла має цілком законні підстави для розірвання угоди та вашого виселення.

Також Новини.LIVE розповідали, що німецький побут пронизаний суворими правилами, які часто стають несподіванкою для іноземців. Наприклад, неправильне сушіння білизни в орендованому житлі загрожує не лише конфліктами, а й чималими штрафами. Те, що здається дрібницею, тут перетворюється на серйозне фінансове питання.