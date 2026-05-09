Соціальне житло у Німеччині: хто з українців може отримати WBS

Українці, які перебувають у Німеччині під тимчасовим захистом, у 2026 році можуть претендувати на соціальне житло. Але доступ до таких квартир відкривається лише після отримання спеціального документа — Wohnberechtigungsschein або WBS. Саме він підтверджує, що сім’я чи окрема людина відповідає вимогам за доходами.

Водночас навіть наявність WBS не означає автоматичне отримання квартири, адже попит на дешеве житло у багатьох містах залишається дуже високим, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал Visitukraine.today.

Хто може отримати WBS

Подати заяву можуть українці зі статусом тимчасового захисту за §24 AufenthG. Для цього потрібно мати чинний дозвіл на проживання та офіційну реєстрацію у Німеччині.

Найчастіше перевіряють:

легальність перебування;

строк дії посвідки;

рівень доходів усіх членів сім’ї;

кількість людей, які проживатимуть у квартирі.

Якщо посвідка завершується найближчим часом, у деяких містах можуть попросити спочатку продовжити документи. Також увагу звертають на соціальні виплати, зарплату та інші джерела доходу.

Де отримати дозвіл на оренду квартири

За видачу сертифіката відповідає місцева влада. Залежно від вашого міста, вам потрібно шукати Wohnungsamt (житлове відомство) або Sozialamt. У 2026 році більшість заявок можна подати онлайн через цифрові портали громад.

Але документ, отриманий, наприклад, у Кельні, діятиме лише в межах землі Північний Рейн-Вестфалія. Переїзд в інший регіон змусить вас проходити процедуру заново.

Оформлення також залежить від певного регіону. У Берліні, наприклад, існують різні рівні WBS (наприклад, WBS 140 або 180), що дозволяє навіть людям із середнім доходом претендувати на певні типи квартир.

Гамбург славиться своєю зручною цифровою системою подання через Hamburg Service. А от у Мюнхені замість класичного WBS діє система SOWON, де претендентам нараховують бали залежно від терміновості та соціальної вразливості.

Які доходи дозволяють подати заяву

Головний критерій — річний дохід домогосподарства. Ліміти можуть відрізнятися залежно від землі та програми, але орієнтовно у 2026 році діють такі межі:

одна людина — близько 16 800 євро на рік;

двоє людей — приблизно 25 200 євро;

за кожного наступного члена сім’ї додають близько 4 200 євро;

за дитину можуть додавати окремий ліміт.

У розрахунок часто включають зарплату, соціальну допомогу, підробітки та інші офіційні виплати.

Також Новини.LIVE розповідали, що пошук квартири в Німеччині — це справжній квест із юридичними пастками, де необізнаність легко перетворюється на зайві витрати чи штрафи для наших переселенців. Щоб не платити двічі через ігнорування специфічних місцевих правил, варто розібратися в тонкощах оренди ще до того, як ви поставите свій підпис під контрактом.

Також Новини.LIVE розповідали, що пошук квартири в Німеччині — це справжній квест із юридичними пастками, де необізнаність легко перетворюється на зайві витрати чи штрафи для наших переселенців. Щоб не платити двічі через ігнорування специфічних місцевих правил, варто розібратися в тонкощах оренди ще до того, як ви поставите свій підпис під контрактом.