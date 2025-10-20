На якій відстані від паркану сусіда можна ставити гараж — що каже закон у 2025 році

Авто біля паркану. Фото: Aimee Cox/Facebook

Будівництво гаража на власній земельній ділянці здається простою справою, але навіть тут діють чіткі правила. Саме вони визначають, де можна ставити гараж, щоб уникнути порушень і майбутніх конфліктів із сусідами або владою.

Згідно з Державними будівельними нормами ДБН 360-92, якщо гараж зводиться по лінії забудови, його двері не повинні перекривати рух транспорту чи пішоходів. А головне — дотримуватися 10 метрів відстані від вікон сусідніх житлових будинків до входів і прорізів гаража.

Яка мінімальна відстань від гаража до межі сусідньої ділянки

Ключова вимога ДБН — це 1 метр від межі ділянки до найбільш виступальної частини стіни гаража. Цей простір потрібен не лише для дотримання законодавства, а й для технічного обслуговування будівлі — ремонту, фарбування чи очищення стін.

Також важливо забезпечити, щоб дощова вода не стікала з даху гаража на територію сусіда. Для цього передбачаються спеціальні жолоби або водостічні системи.

Відстань між гаражами на сусідніх ділянках

Якщо і ви, і ваш сусід маєте або плануєте гаражі, потрібно витримати нормативну відстань між ними. Вона запобігає небезпечному наближенню споруд, забезпечує пожежну безпеку та комфортне використання територій.

Недотримання цих норм може призвести до претензій і навіть судових суперечок.

Варто пам’ятати:

будь-яке будівництво без дозволу вважається самочинним;

така споруда може бути знесена або узаконена через суд;

відповідальність за порушення встановлює Цивільний кодекс України.

Хто може надати точну інформацію про відстань для гаража

Будівельні норми є загальними, але кожне місто або громада може мати свої уточнення. Тому, перш ніж починати будівництво, варто звернутися до місцевого управління архітектури та містобудування. Там нададуть офіційне роз’яснення з урахуванням конкретних умов вашої ділянки.

Що буде за порушення норм

Будівництво без дозволу чи недотримання норм ДБН може призвести до серйозних наслідків. Згідно з Цивільним кодексом України, самочинне будівництво може бути визнано незаконним.

Це загрожує:

штрафами;

вимогою знести споруду;

судовими позовами від сусідів.

Щоб уникнути таких проблем, завжди перевіряйте актуальні норми та звертайтеся до фахівців за консультацією.

Чому дотримання норм вигідне власнику

Дотримання будівельних відстаней — це не лише юридична вимога, а й інвестиція у спокій і безпеку. Правильно розташований гараж:

не створює конфліктів із сусідами;

не заважає руху;

зменшує ризики пошкодження через зливи чи пожежі.

Крім того, законно збудований гараж підвищує цінність нерухомості та спрощує її продаж у майбутньому.

