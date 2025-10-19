На якій відстані можна садити дерева від сусідського паркану у 2025 році

Дерева біля паркану. Фото: Freepik

Кожен власник земельної ділянки хоча б раз стикався з питанням, де краще висадити дерева, щоб не виникло суперечок із сусідами. Правила для цього чітко прописані у державних будівельних нормах, і їх варто знати, аби не потрапити у конфліктну ситуацію.

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", саджати рослини можна не впритул до межі. Для кущів мінімальна відстань — 1 метр від паркану, а для дерев — 4-6 метрів, залежно від розміру крони.

Якщо дерево має широку крону, варто орієнтуватися на правило: воно має бути посаджене не ближче, ніж половина ширини його крони до межі сусідської ділянки.

Наприклад, якщо крона дерева сягає 9 метрів у діаметрі, то відстань від паркану має бути не менше 4,5 метра.

Для старих насаджень, які були висаджені задовго до ухвалення нових правил, вимоги не застосовуються — нічого вирубувати не потрібно. Але при нових посадках дотримання норм є обов’язковим.

Якою має бути відстань від будинку до огорожі

Не менш важливо дотримуватися і правил щодо розміщення споруд — від житлового будинку до паркану має бути щонайменше 3 метри.

Також є вимоги до висоти самої огорожі:

якщо паркан стоїть на межі із сусідом — його висота не може перевищувати 2 метри;

якщо огорожа виходить на вулицю — дозволяється висота до 2,5 метра.

Водночас паркан не повинен виступати за червону лінію вулиці. Його слід встановлювати по межі ділянки, щоб не створювати перешкод для сусідів.

Як діяти, якщо гілки сусідського дерева заважають

Поширена ситуація — коли гілки сусідського дерева затіняють грядки, скидають листя або навіть плоди на вашу територію. Закон дозволяє підрізати такі гілки, але лише якщо вони реально заважають користуванню ділянкою.

Перед обрізанням необхідно:

Попередити сусіда про свій намір усунути гілки. Дати час на реакцію — можливо, він сам їх прибере. Якщо ж дій не буде — тоді можна самостійно підрізати гілки, які проникають за межу.

Дотримання відстаней — це не лише про формальності. Це гарантія, що сусіди не подадуть скаргу, а ділянка залишиться затишною і доглянутою. До того ж правильне розміщення дерев допомагає уникнути затінення грядок, псування паркану та зайвих суперечок.

