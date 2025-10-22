Відео
Прописка у житлі — чи дає право розпоряджатися нерухомістю

Дата публікації: 22 жовтня 2025 11:22
Оновлено: 11:16
Чи дає прописка право розпоряджатися квартирою — правила у 2025 році
Жінка з документами. Фото: Freepik

Прописка або офіційна реєстрація місця проживання — це не право власності, а лише підтвердження факту, що людина мешкає за певною адресою. Вона потрібна для отримання документів, роботи, медичних і соціальних послуг. 

Законодавчо це регулюється Законом "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", який визначає прописку як елемент свободи пересування, але не як юридичну підставу для володіння житлом.

Прописка допомагає людині легалізувати своє місце проживання, проте сама по собі не створює жодних майнових прав. У цьому полягає ключова відмінність від власності, яку підтверджує лише державна реєстрація права власності в Реєстрі речових прав.

Які права має прописана людина

Зареєстрована особа отримує лише право проживати у квартирі, а не розпоряджатися нею. Це право має юридичний захист: виселити людину без її згоди непросто, особливо якщо це дитина або особа, яка не має іншого житла. Такі випадки розглядаються судами індивідуально.

Окрім права проживання, прописка забезпечує можливість:

  • отримати паспорт і оформити інші документи;
  • віддати дитину до школи за місцем проживання;
  • працевлаштуватися офіційно або стати на військовий облік.

Без реєстрації людині важко реалізувати базові громадянські права, тому навіть орендарям часто доводиться оформлювати тимчасову прописку.

Яких прав не дає прописка

Реєстрація не робить людину співвласником житла. Прописана особа не може продавати, дарувати, міняти або здавати квартиру в оренду від свого імені. Право власності належить лише тому, хто зареєстрований як власник у державному реєстрі.

Навіть якщо людина прожила у квартирі багато років, це не дає їй юридичних підстав претендувати на частку майна. Прописка також не захищає у випадках, коли житло переходить новому власнику — наприклад, після продажу або дарування.

"Однак іноді вона впливає на судові спори. Наприклад, у спадкових справах або при виселенні суд враховує факт реєстрації як доказ фактичного проживання. Саме тому власникам слід уважно ставитися до того, кого вони прописують у своєму житлі", — наголошують в АН My Flat.

Як зняти з реєстрації після розлучення

Проблемним є питання, коли у квартирі залишається прописаним колишній чоловік або дружина. Прописка після розлучення не анулюється автоматично. Власнику житла доводиться вирішувати питання двома шляхами:

Добровільна виписка

Найпростіший варіант — домовитися з колишнім партнером про добровільне зняття з реєстрації. Для цього достатньо звернутися до ЦНАПу або органу реєстрації населення з паспортом і заявою.

Примусова виписка через суд

Якщо домовитися не вдається, потрібно звертатися до суду з позовом про визнання особи такою, що втратила право користування житлом. Суд оцінює, чи проживає ця особа у квартирі, чи бере участь у її утриманні, чи має інше житло.

Якщо докази підтверджують, що колишній член сім’ї фактично не мешкає за адресою, суд задовольняє позов власника. Проте навіть після виграної справи слід звернутися до органу реєстрації, щоб внести зміни до державного реєстру.

Якщо ж колишній чоловік або дружина реально проживають у квартирі й не мають іншого житла, суд може стати на їхній бік. Конституція гарантує кожному право на житло, тому суди часто обирають компроміс, щоб не залишити людину без даху над головою.

Як повідомлялось, багатьох українців цікавить, чи можна втратити прописку через тривалу відсутність за цією адресою. У 2025 році закон не передбачає автоматичного скасування реєстрації лише на цій підставі. Однак існують певні правові нюанси, які слід враховувати.

Також ми розповідали, що в Україні громадянам дозволено проживати без реєстрації місця проживання не довше 30 днів. Після цього терміну необхідно обов'язково задекларувати або зареєструвати своє нове місце проживання.

