Нужно ли украинцам менять документы после переименования улиц

Массовое переименование улиц продолжается в Украине уже несколько лет — это часть процесса декоммунизации и дерусификации. Тысячи топонимов меняют свои старые названия на новые, связанные с украинской историей, культурой или героями современности. И украинцы начинают беспокоиться за свои документы, в частности место регистрации, где указана улица, которой уже фактически не существует.

Но ответ четкий: документы, удостоверяющие личность, остаются в силе независимо от изменения названия улицы, сообщает Telegram-канал "Ты же юрист".

Нужно ли менять паспорт после переименования улицы

Если у вас паспорт-книжечка старого образца, новый штамп с новым названием улицы ставить не нужно. Все данные о регистрации места жительства сохраняются в государственных реестрах.

Органы регистрации не вносят изменения в паспорта только из-за переименования — это техническое изменение адреса, которое не влияет на правовой статус человека.

Как подтвердить адрес если у вас ID-карта

Владельцам ID-карт нет необходимости что-то менять или обновлять. Для подтверждения места жительства используется выписка из реестра территориальной общины.

Этот документ содержит актуальную информацию об адресе, и именно он считается официальным подтверждением места жительства в Украине.

Как получить новую выписку из реестра территориальной общины

Если вы хотите иметь документ с новым названием улицы, можно получить обновленную выписку. Это делается просто — как офлайн, так и онлайн:

Лично:

обратитесь в орган регистрации или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

подайте заявление и документ, удостоверяющий личность;

получите выписку с обновленными данными.

Онлайн:

авторизуйтесь в приложении "Дія";

пройдите электронную идентификацию и аутентификацию;

сгенерируйте выписку с актуальным адресом за несколько минут.

Также следует знать, что:

Все ранее выданные паспорта, ID-карты и загранпаспорта остаются в силе. Переименование не влияет на действительность регистрации места жительства. Данные в государственных базах обновляются автоматически после официального решения местных властей.

Переименование улиц и субсидии

Изменение названия улицы не является основанием для прекращения предоставления субсидии, отмечает юрист Людмила Власенко.

"Решение о переименовании доводится до сведения органов местного самоуправления, государственной власти и коммунальных служб. Таким образом, полученная вами до переименования субсидия остается в силе", — говорит она.

Итак, если улицу, где вы проживаете, переименовали — никаких срочных действий не нужно. Ваши документы остаются действительными, а при необходимости вы легко можете получить новую выписку через ЦПАУ или "Дію".

Как сообщалось, официальная регистрация места жительства (прописка) лишь удостоверяет факт проживания лица по указанному адресу и не является документом, подтверждающим право собственности. Эта регистрация необходима для доступа к ряду важных услуг, в частности для оформления документов, трудоустройства и получения медицинской и социальной помощи.

Также мы рассказывали, что в Украине гражданин может проживать без регистрации места жительства не дольше 30 календарных дней. После завершения этого срока необходимо задекларировать или зарегистрировать свое новое место жительства.