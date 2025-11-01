Нужно ли украинцам менять документы после переименования улиц

Переименование улиц — нужно ли менять документы
Массовое переименование улиц продолжается в Украине уже несколько лет — это часть процесса декоммунизации и дерусификации. Тысячи топонимов меняют свои старые названия на новые, связанные с украинской историей, культурой или героями современности. И украинцы начинают беспокоиться за свои документы, в частности место регистрации, где указана улица, которой уже фактически не существует.
Но ответ четкий: документы, удостоверяющие личность, остаются в силе независимо от изменения названия улицы, сообщает Telegram-канал "Ты же юрист".
Нужно ли менять паспорт после переименования улицы
Если у вас паспорт-книжечка старого образца, новый штамп с новым названием улицы ставить не нужно. Все данные о регистрации места жительства сохраняются в государственных реестрах.
Органы регистрации не вносят изменения в паспорта только из-за переименования — это техническое изменение адреса, которое не влияет на правовой статус человека.
Как подтвердить адрес если у вас ID-карта
Владельцам ID-карт нет необходимости что-то менять или обновлять. Для подтверждения места жительства используется выписка из реестра территориальной общины.
Этот документ содержит актуальную информацию об адресе, и именно он считается официальным подтверждением места жительства в Украине.
Как получить новую выписку из реестра территориальной общины
Если вы хотите иметь документ с новым названием улицы, можно получить обновленную выписку. Это делается просто — как офлайн, так и онлайн:
Лично:
- обратитесь в орган регистрации или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
- подайте заявление и документ, удостоверяющий личность;
- получите выписку с обновленными данными.
Онлайн:
- авторизуйтесь в приложении "Дія";
- пройдите электронную идентификацию и аутентификацию;
- сгенерируйте выписку с актуальным адресом за несколько минут.
Также следует знать, что:
- Все ранее выданные паспорта, ID-карты и загранпаспорта остаются в силе.
- Переименование не влияет на действительность регистрации места жительства.
- Данные в государственных базах обновляются автоматически после официального решения местных властей.
Переименование улиц и субсидии
Изменение названия улицы не является основанием для прекращения предоставления субсидии, отмечает юрист Людмила Власенко.
"Решение о переименовании доводится до сведения органов местного самоуправления, государственной власти и коммунальных служб. Таким образом, полученная вами до переименования субсидия остается в силе", — говорит она.
Итак, если улицу, где вы проживаете, переименовали — никаких срочных действий не нужно. Ваши документы остаются действительными, а при необходимости вы легко можете получить новую выписку через ЦПАУ или "Дію".
Как сообщалось, официальная регистрация места жительства (прописка) лишь удостоверяет факт проживания лица по указанному адресу и не является документом, подтверждающим право собственности. Эта регистрация необходима для доступа к ряду важных услуг, в частности для оформления документов, трудоустройства и получения медицинской и социальной помощи.
Также мы рассказывали, что в Украине гражданин может проживать без регистрации места жительства не дольше 30 календарных дней. После завершения этого срока необходимо задекларировать или зарегистрировать свое новое место жительства.
Читайте Новини.LIVE!