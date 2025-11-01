Видео
Переименование улиц — нужно ли менять документы

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 17:31
обновлено: 16:28
Нужно ли украинцам менять документы после переименования улиц
ЦПАУ в Киеве. Фото: Алексей Самсонов, КГГА

Массовое переименование улиц продолжается в Украине уже несколько лет — это часть процесса декоммунизации и дерусификации. Тысячи топонимов меняют свои старые названия на новые, связанные с украинской историей, культурой или героями современности. И украинцы начинают беспокоиться за свои документы, в частности место регистрации, где указана улица, которой уже фактически не существует.

Но ответ четкий: документы, удостоверяющие личность, остаются в силе независимо от изменения названия улицы, сообщает Telegram-канал "Ты же юрист".

Нужно ли менять паспорт после переименования улицы

Если у вас паспорт-книжечка старого образца, новый штамп с новым названием улицы ставить не нужно. Все данные о регистрации места жительства сохраняются в государственных реестрах.

Органы регистрации не вносят изменения в паспорта только из-за переименования — это техническое изменение адреса, которое не влияет на правовой статус человека.

Как подтвердить адрес если у вас ID-карта

Владельцам ID-карт нет необходимости что-то менять или обновлять. Для подтверждения места жительства используется выписка из реестра территориальной общины.

Этот документ содержит актуальную информацию об адресе, и именно он считается официальным подтверждением места жительства в Украине.

Как получить новую выписку из реестра территориальной общины

Если вы хотите иметь документ с новым названием улицы, можно получить обновленную выписку. Это делается просто — как офлайн, так и онлайн:

Лично:

  • обратитесь в орган регистрации или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • подайте заявление и документ, удостоверяющий личность;
  • получите выписку с обновленными данными.

Онлайн:

  • авторизуйтесь в приложении "Дія";
  • пройдите электронную идентификацию и аутентификацию;
  • сгенерируйте выписку с актуальным адресом за несколько минут.

Также следует знать, что:

  1. Все ранее выданные паспорта, ID-карты и загранпаспорта остаются в силе.
  2. Переименование не влияет на действительность регистрации места жительства.
  3. Данные в государственных базах обновляются автоматически после официального решения местных властей.

Переименование улиц и субсидии

Изменение названия улицы не является основанием для прекращения предоставления субсидии, отмечает юрист Людмила Власенко.

"Решение о переименовании доводится до сведения органов местного самоуправления, государственной власти и коммунальных служб. Таким образом, полученная вами до переименования субсидия остается в силе", — говорит она.

Итак, если улицу, где вы проживаете, переименовали — никаких срочных действий не нужно. Ваши документы остаются действительными, а при необходимости вы легко можете получить новую выписку через ЦПАУ или "Дію".

Как сообщалось, официальная регистрация места жительства (прописка) лишь удостоверяет факт проживания лица по указанному адресу и не является документом, подтверждающим право собственности. Эта регистрация необходима для доступа к ряду важных услуг, в частности для оформления документов, трудоустройства и получения медицинской и социальной помощи.

Также мы рассказывали, что в Украине гражданин может проживать без регистрации места жительства не дольше 30 календарных дней. После завершения этого срока необходимо задекларировать или зарегистрировать свое новое место жительства.

госрегистрация прописка документы юристы переименования
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
