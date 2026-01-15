Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Перший готель на Місяці — в яку суму обійдеться номер (фото)

Перший готель на Місяці — в яку суму обійдеться номер (фото)

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 11:22
Перший готель на Місяці — коли відкриють і скільки коштує номер (фото)
Місяць серед дерев. Фото: Freepik

Ідея відпочинку за межами Землі більше не виглядає фантастикою. Каліфорнійський стартап Galactic Resource Utilization Space (GRU Space) оголосив про плани створити повноцінний готель на Місяці. Компанія вже відкрила попереднє бронювання місць у перших туристичних місіях для багатіїв

Як зазначено на сайті GRU Space, щоб потрапити до числа перших гостей, необхідно внести депозит від 250 тисяч до 1 мільйона доларів.

Реклама
Читайте також:

За базовими розрахунками, перші відпустки на Місяці коштуватимуть близько 416 тисяч доларів з людини. 

Дорога не буде швидкою: три доби в один бік крізь 384 тисячі кілометрів вакууму. Але засновник компанії Скайлер Чан дивиться на це з неабияким азартом. 

"Я зрозумів, що народився в той час, коли ми справді можемо стати міжпланетними", — поділився він своїм баченням у коментарі виданню Ars Technica.

Який вигляд матиме місячний готель

На початковому етапі туристів розміщуватимуть у надувних житлових модулях, розрахованих на 2-4 людини. Доставляти їх планують разом із гостями на кораблях SpaceX або Blue Origin.

 

Перший готель на Місяці — в яку суму обійдеться номер (фото) - фото 1
Дизайн готелю на Місяці. Фото: gru.space

У перспективі компанія хоче перейти до складніших конструкцій, частково використовуючи матеріали з поверхні Місяця.

У планах GRU Space все виглядає амбітно:

  1. Старт з трьох польотів на рік.
  2. Поступове збивання ціни (мрія Скайлера — довести вартість до 83 тисяч доларів).
  3. Перехід від надувних наметів до капітальних споруд з місячного реголіту.

 

Перший готель на Місяці — в яку суму обійдеться номер (фото) - фото 2
Майбутній готель на Місяці. Фото: gru.space

Чому проєкт вважають реалістичним

У GRU Space наголошують, що вартість запусків у космос за останні роки суттєво знизилася. Конкуренція між SpaceX, Blue Origin та іншими компаніями робить космічні перевезення доступнішими. 

Підготовчі польоти для відпрацювання технологій заплановані на 2029 та 2031 роки, а відкриття готелю очікують до 2032 року.

Раніше ми розповідали про туристичні податки, які вводять багато країн у світі. А також, які ціни на проживання в готелях Буковелю взимку 2026 році.

космос Місяць нерухомість туризм готель
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації