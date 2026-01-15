Перший готель на Місяці — коли відкриють і скільки коштує номер (фото)

Місяць серед дерев. Фото: Freepik

Ідея відпочинку за межами Землі більше не виглядає фантастикою. Каліфорнійський стартап Galactic Resource Utilization Space (GRU Space) оголосив про плани створити повноцінний готель на Місяці. Компанія вже відкрила попереднє бронювання місць у перших туристичних місіях для багатіїв.

Як зазначено на сайті GRU Space, щоб потрапити до числа перших гостей, необхідно внести депозит від 250 тисяч до 1 мільйона доларів.

За базовими розрахунками, перші відпустки на Місяці коштуватимуть близько 416 тисяч доларів з людини.

Дорога не буде швидкою: три доби в один бік крізь 384 тисячі кілометрів вакууму. Але засновник компанії Скайлер Чан дивиться на це з неабияким азартом.

"Я зрозумів, що народився в той час, коли ми справді можемо стати міжпланетними", — поділився він своїм баченням у коментарі виданню Ars Technica.

Який вигляд матиме місячний готель

На початковому етапі туристів розміщуватимуть у надувних житлових модулях, розрахованих на 2-4 людини. Доставляти їх планують разом із гостями на кораблях SpaceX або Blue Origin.

Дизайн готелю на Місяці. Фото: gru.space

У перспективі компанія хоче перейти до складніших конструкцій, частково використовуючи матеріали з поверхні Місяця.

У планах GRU Space все виглядає амбітно:

Старт з трьох польотів на рік. Поступове збивання ціни (мрія Скайлера — довести вартість до 83 тисяч доларів). Перехід від надувних наметів до капітальних споруд з місячного реголіту.

Майбутній готель на Місяці. Фото: gru.space

Чому проєкт вважають реалістичним

У GRU Space наголошують, що вартість запусків у космос за останні роки суттєво знизилася. Конкуренція між SpaceX, Blue Origin та іншими компаніями робить космічні перевезення доступнішими.

Підготовчі польоти для відпрацювання технологій заплановані на 2029 та 2031 роки, а відкриття готелю очікують до 2032 року.

Раніше ми розповідали про туристичні податки, які вводять багато країн у світі. А також, які ціни на проживання в готелях Буковелю взимку 2026 році.