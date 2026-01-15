Первый отель на Луне — когда откроют и сколько стоит номер (фото)

Первый отель на Луне — в какую сумму обойдется номер (фото)
Идея отдыха за пределами Земли больше не выглядит фантастикой. Калифорнийский стартап Galactic Resource Utilization Space (GRU Space) объявил о планах создать полноценный отель на Луне. Компания уже открыла предварительное бронирование мест в первых туристических миссиях для богачей.
Как указано на сайте GRU Space, чтобы попасть в число первых гостей, необходимо внести депозит от 250 тысяч до 1 миллиона долларов.
По базовым расчетам, первые отпуска на Луне будут стоить около 416 тысяч долларов с человека.
Дорога не будет быстрой: трое суток в одну сторону сквозь 384 тысячи километров вакуума. Но основатель компании Скайлер Чан смотрит на это с большим азартом.
"Я понял, что родился в то время, когда мы действительно можем стать межпланетными", — поделился он своим видением в комментарии изданию Ars Technica.
Как будет выглядеть лунный отель
На начальном этапе туристов будут размещать в надувных жилых модулях, рассчитанных на 2-4 человека. Доставлять их планируют вместе с гостями на кораблях SpaceX или Blue Origin.
В перспективе компания хочет перейти к более сложным конструкциям, частично используя материалы с поверхности Луны.
В планах GRU Space все выглядит амбициозно:
- Старт с трех полетов в год.
- Постепенное сбивание цены (мечта Скайлера — довести стоимость до 83 тысяч долларов).
- Переход от надувных палаток к капитальным сооружениям из лунного реголита.
Почему проект считают реалистичным
В GRU Space отмечают, что стоимость запусков в космос за последние годы существенно снизилась. Конкуренция между SpaceX, Blue Origin и другими компаниями делает космические перевозки более доступными.
Подготовительные полеты для отработки технологий запланированы на 2029 и 2031 годы, а открытие отеля ожидают до 2032 года.
Ранее мы рассказывали о туристических налогах, которые вводят многие страны в мире. А также, какие цены на проживание в отелях Буковеля зимой 2026 году.
Читайте Новини.LIVE!