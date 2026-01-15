Видео
Главная Рынок недвижимости Первый отель на Луне — в какую сумму обойдется номер (фото)

Первый отель на Луне — в какую сумму обойдется номер (фото)

Дата публикации 15 января 2026 11:22
Первый отель на Луне — когда откроют и сколько стоит номер (фото)
Луна среди деревьев. Фото: Freepik

Идея отдыха за пределами Земли больше не выглядит фантастикой. Калифорнийский стартап Galactic Resource Utilization Space (GRU Space) объявил о планах создать полноценный отель на Луне. Компания уже открыла предварительное бронирование мест в первых туристических миссиях для богачей.

Как указано на сайте GRU Space, чтобы попасть в число первых гостей, необходимо внести депозит от 250 тысяч до 1 миллиона долларов.

Читайте также:

По базовым расчетам, первые отпуска на Луне будут стоить около 416 тысяч долларов с человека.

Дорога не будет быстрой: трое суток в одну сторону сквозь 384 тысячи километров вакуума. Но основатель компании Скайлер Чан смотрит на это с большим азартом.

"Я понял, что родился в то время, когда мы действительно можем стать межпланетными", — поделился он своим видением в комментарии изданию Ars Technica.

Как будет выглядеть лунный отель

На начальном этапе туристов будут размещать в надувных жилых модулях, рассчитанных на 2-4 человека. Доставлять их планируют вместе с гостями на кораблях SpaceX или Blue Origin.

 

Первый отель на Луне - в какую сумму обойдется номер (фото) - фото 1
Дизайн отеля на Луне. Фото: gru.space

В перспективе компания хочет перейти к более сложным конструкциям, частично используя материалы с поверхности Луны.

В планах GRU Space все выглядит амбициозно:

  1. Старт с трех полетов в год.
  2. Постепенное сбивание цены (мечта Скайлера — довести стоимость до 83 тысяч долларов).
  3. Переход от надувных палаток к капитальным сооружениям из лунного реголита.

 

Первый отель на Луне - в какую сумму обойдется номер (фото) - фото 2
Будущий отель на Луне. Фото: gru.space

Почему проект считают реалистичным

В GRU Space отмечают, что стоимость запусков в космос за последние годы существенно снизилась. Конкуренция между SpaceX, Blue Origin и другими компаниями делает космические перевозки более доступными.

Подготовительные полеты для отработки технологий запланированы на 2029 и 2031 годы, а открытие отеля ожидают до 2032 года.

Ранее мы рассказывали о туристических налогах, которые вводят многие страны в мире. А также, какие цены на проживание в отелях Буковеля зимой 2026 году.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
