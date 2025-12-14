Яке житло мають найбагатші люди світу — будинки, маєтки, інвестиції (фото)

Розкішний маєток у французькій Рів'єрі. Фото: Freepik

Про житло найбагатших людей світу зазвичай говорять із певним упередженням. Начебто там мають бути нескінченні палаци, охорона на кожному кроці й інтер’єри, де легко загубитися. Але на практиці все значно різноманітніше.

Іноді навіть дивно, наскільки по-різному люди з однаковими статками уявляють собі комфорт, пише Finance.ua.

Будинок Ілона Маска

Ілон Маск у цьому сенсі давно ламає очікування. У певний період він жив у компактному модульному будинку Boxabl площею близько 37 квадратних метрів.

Будинок Маска. Фото: Tesla Owners Silicon Valley/x.com

Усередині — звичайна студія без дизайнерських надмірностей: кухня, спальне місце, ванна, стандартна побутова техніка.

Кімната у будинку Маска. Фото: Tesla Owners Silicon Valley/x.com

Такий формат зручний не лише через розміри. Будинок легко перевозиться, швидко встановлюється і не прив’язує до конкретної локації. Для людини, чий робочий графік рідко залежить від адреси, це цілком прагматичний вибір.

Нерухомість Бернара Арно

У Бернара Арно ситуація протилежна. Його нерухомість — це майже окрема карта світу. Париж, курортні острови, США, виноробні регіони Франції.

Деякі об’єкти мають багатовікову історію, інші — суто прикладне значення. Але майже кожен із них так чи інакше пов’язаний з його бізнесом.

Маєток Арно. Фото: Pinterest

Тут важко провести межу між особистим простором і робочим активом. Маєтки, виноградники, особняки — усе це частини однієї великої конструкції, яку він вибудовував роками.

Маєтки Марка Цукерберга для приватності

Марк Цукерберг, навпаки, схильний зменшувати зовнішній контакт. Купівля будинку неподалік Білого дому, об’єднання кількох сусідніх особняків у Пало-Альто, закрита територія з власною інфраструктурою — ці рішення виглядають як спроба максимально відгородити повсякденне життя від публічності.

Будинок Цукерберга. Фото: Pinterest

Де живе Джефф Безос

Джефф Безос діє інакше. Його нерухомість у різних штатах США не виглядає випадковою, але й не складається в одну "домашню" історію. Беверлі-Гіллз, Нью-Йорк, Вашингтон, Флорида, Гаваї — частину об’єктів він об’єднує, інші залишає автономними.

Будинок Безоса. Фото: Джефф Хайленд

Складається враження, що для нього важливіше мати варіанти, ніж один постійний центр життя.

Будинок Білла Гейтса

У Білла Гейтса підхід ще інший. Його будинок Xanadu 2.0 біля озера Вашингтон давно відомий деталями, які більше нагадують лабораторію, ніж класичну резиденцію.

Будинок Гейтса. Фото: Boxabl

При цьому він володіє маєтками й великими земельними ділянками в різних регіонах США. І цей напрям, схоже, для нього не менш важливий, ніж самі будівлі.

Раніше ми розповідали, що Безос придбав третій маєток на острові Індіан-Крік поблизу Маямі, відомому в народі як "бункер мільярдерів". Також дізнайтесь, яке місто мільйонери вважають найдорожчим у світі та обирають для свого життя.