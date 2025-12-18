Підземні паркінги Києва — які ціни за місце в новобудовах

Підземний паркінг. Фото: Freepik

В Києві паркування авто давно перестало бути просто питанням зручності — тепер це щоденний квест на виживання та окремий вид спорту. Якщо раніше підземний паркінг вважали розкішшю, то зараз покупці дедалі частіше закладають його у бюджет разом із квартирою, щоб не кружляти дворами по пів години щовечора.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки коштує купити паркомісце у підземному паркінгу новобудов Києва.

Де шукати бюджетні варіанти

Найбільш гуманні ціни зараз на лівому березі (Дарниця, Деснянський район) та у віддалених частинах правого.

Станом на 18 грудня 2025 року, згідно даних dim.ria, у спальних новобудовах економкласу "своє місце" обійдеться в середньому у 8-12 тисяч доларів. За ці гроші ви отримуєте звичайні 13-15 квадратів під охороною та відеонаглядом.

На Теремках чи Академмістечку прайс трохи вищий — там готуйте від 15 тисяч доларів за стандартне місце в підземці.

Ціна на паркомісця в центрі Києва

У центрі Києва — свій мікрокосмос. На Печерську чи Подолі ціни на паркування іноді викликають легке запаморочення. У ЖК преміум-сегмента одне місце стартує від 45 тисяч доларів.

В елітних клубних будинках на Липках або біля Арсенальної цифри можуть доходити до 80-100 тисяч доларів. Це той випадок, коли бетонна коробка для машини коштує як повноцінна однушка десь в Ірпені чи Броварах. Але через дефіцит вільної землі навіть за такі гроші за місцями вишиковується черга.

Золота середина

Бізнес-сегмент (Солом’янка, Лук’янівка, Голосієво) — це такий собі компроміс. Тут паркомісце коштує в районі 25-35 тисяч доларів.

До речі, саме тут забудовники найчастіше йдуть на поступки: під кінець року можна "вибити" розтермінування або акційну ціну, якщо купуєте місце разом із житлом.

Карта Києва. Фото: dim.ria

Приховані витрати при купівлі місця на паркінгу

Купити паркінг — це лише половина справи. Не варто забувати про щомісячну "комуналку", яка часто стає сюрпризом для нових власників.

Сюди входить:

робота охорони та відеоспостереження;

освітлення та вентиляція (важливо, щоб авто не гнило від вологості);

прибирання (особливо взимку, коли з коліс тане сніг).

У середньому утримання одного місця в київських ЖК обходиться від 600 до 1 500 гривень на місяць. Чим вищий клас будинку, тим дорожчим буде сервіс, зазначається на порталі "Місто Кия".

