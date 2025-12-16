Відео
Головна Ринок нерухомості Коли сусіди можуть зайти у квартиру, якщо власника немає вдома

Коли сусіди можуть зайти у квартиру, якщо власника немає вдома

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 11:22
Чи можуть сусіди зайти у квартиру без власника — що дозволено законодавством
Чоловік відчинає двері. Фото: Freepik

В Україні недоторканність житла є базовою гарантією, закріпленою Конституцією. Загальне правило просте: жодна особа, включно із сусідами чи комунальними службами, не має права заходити до квартири без згоди власника. 

Винятки можливі лише у чітко визначених законом випадках і за наявності реальної загрози, наголошують в Департаменті правового забезпечення Дніпровської міської ради. Саме ці ситуації найчастіше викликають суперечки у багатоквартирних будинках.

Коли дозволено проникнення у квартиру без згоди власника

Закон допускає несанкціонований доступ до житла лише у невідкладних випадках. Йдеться про загрозу життю людей, значну шкоду майну або необхідність негайно ліквідувати аварію. Такі норми закріплені у статті 30 Конституції України та Законі України "Про житлово-комунальні послуги".

Власник зобов’язаний забезпечити цілодобовий доступ до житла для ліквідації аварій, пов’язаних з комунальними послугами. Якщо зв’язатися з ним неможливо або він відмовляється впустити аварійну бригаду, а є обґрунтовані підстави вважати, що джерело аварії знаходиться саме у цій квартирі, допускається примусовий доступ без його згоди.

Хто має право заходити у квартиру під час аварії

Самовільно заходити до чужого житла сусіди не мають права. Несанкціонований доступ можливий лише за участі визначених осіб:

  • представника виконавця комунальної послуги, який фіксує підстави доступу та складає акт;
  • працівників аварійно-ремонтної бригади для усунення аварії;
  • представника Національної поліції для запобігання правопорушенням;
  • власника або користувача сусідньої квартири чи будинку як свідка.

Усі дії документуються. Оригінал акта зберігається у виконавця послуг, а учасники отримують завірені копії.

Що відбувається після завершення робіт

Після ліквідації аварії аварійна бригада зобов’язана відновити двері, замки, вікна та інші пошкоджені елементи. Далі представник виконавця опечатує відновлені конструкції, зазначаючи дату та час. 

Якщо доступ здійснювався через відмову власника або його безпідставну відсутність, усі витрати та завдана шкода можуть бути покладені саме на нього. 

У випадку, коли аварія не пов’язана з його діями, питання компенсації вирішується окремо.

Раніше ми розповідали, як отримати компенсацію, якщо вашу квартиру затопили сусіди. Також нагадаємо, що деякі речі заборонено зберігати в під'їзді багатоквартирного будинку, навіть, якщо сусіди не проти.

закон житло квартира сусідство власність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
