Подземная парковка в новостройках Киева — сколько стоит место

Дата публикации 18 декабря 2025 17:05
Подземные паркинги Киева — какие цены за место в новостройках
Подземный паркинг. Фото: Freepik

В Киеве парковка авто давно перестала быть просто вопросом удобства — теперь это ежедневный квест на выживание и отдельный вид спорта. Если раньше подземный паркинг считали роскошью, то сейчас покупатели все чаще закладывают его в бюджет вместе с квартирой, чтобы не кружить по дворам по полчаса каждый вечер.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит купить паркоместо в подземном паркинге новостроек Киева.

Где искать бюджетные варианты

Наиболее гуманные цены сейчас на левом берегу (Дарница, Деснянский район) и в отдаленных частях правого.

По состоянию на 18 декабря 2025 года, согласно данным dim.ria, в спальных новостройках эконом-класса "свое место" обойдется в среднем в 8-12 тысяч долларов. За эти деньги вы получаете обычные 13-15 квадратов под охраной и видеонаблюдением.

На Теремках или Академгородке прайс немного выше — там готовьте от 15 тысяч долларов за стандартное место в подземке.

Цена на паркоместа в центре Киева

В центре Киева — свой микрокосмос. На Печерске или Подоле цены на парковку иногда вызывают легкое головокружение. В ЖК премиум-сегмента одно место стартует от 45 тысяч долларов.

В элитных клубных домах на Липках или возле Арсенальной цифры могут доходить до 80-100 тысяч долларов. Это тот случай, когда бетонная коробка для машины стоит как полноценная однушка где-то в Ирпене или Броварах. Но из-за дефицита свободной земли даже за такие деньги за местами выстраивается очередь.

Золотая середина

Бизнес-сегмент (Соломенка, Лукьяновка, Голосеево) — это некий компромисс. Здесь паркоместо стоит в районе 25-35 тысяч долларов.

Кстати, именно здесь застройщики чаще всего идут на уступки: под конец года можно "выбить" рассрочку или акционную цену, если покупаете место вместе с жильем.

 

Подземная парковка в новостройках Киева — сколько стоит место - фото 1
Карта Киева. Фото: dim.ria

Скрытые расходы при покупке места на паркинге

Купить паркинг — это лишь половина дела. Не стоит забывать о ежемесячной "коммуналке", которая часто становится сюрпризом для новых владельцев.

Сюда входит:

  • работа охраны и видеонаблюдения;
  • освещение и вентиляция (важно, чтобы авто не гнило от влажности);
  • уборка (особенно зимой, когда с колес тает снег).

В среднем содержание одного места в киевских ЖК обходится от 600 до 1 500 гривен в месяц. Чем выше класс дома, тем дороже будет сервис, отмечается на портале "Місто Кия".

Ранее в Департаменте территориального контроля Киева разъяснили правила и последствия парковки во дворах многоэтажек, где из-за нехватки гаражей владельцы часто оставляют свои машины под открытым небом.

Также мы рассказывали, что в Киеве хотят ввести автоматическое штрафование за нарушение правил парковки.

Киев недвижимость парковка цены автомобиль
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
