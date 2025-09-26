Відео
Головна Ринок нерухомості Планування хрущовок — яка головна "візитівка" цих квартир

Планування хрущовок — яка головна "візитівка" цих квартир

Дата публікації: 26 вересня 2025 05:45
Типове планування хрущовки — чим воно відрізняється від інших будинків (схема)
Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Хрущовки — це легендарні багатоповерхівки, які масово зводилися в СРСР у 1950-1970-х роках. Вони стали символом доступного житла, але їхнє планування викликає безліч питань у сучасних мешканців. Компактні квартири, низькі стелі та тісні кухні — це реалії хрущовок, які досі впливають на життя багатьох.

Типові квартири відрізнялися невеликими площами та функціональністю, наголошують фахівці порталу Remontuem. Кухні рідко перевищували 6 квадратних метрів, санвузли займали лише 4, спальні були від 8 квадратних метрів. 

Стелі у таких будинках зазвичай не вище 2,7 метра. Попри компактність, більшість квартир мали балкон і невелику комору, що вважалося зручністю для зберігання речей.

Які бувають квартири у хрущовках

У будинках хрущовської епохи зустрічалися однокімнатні, двокімнатні та трикімнатні варіанти. Найпоширенішою була двокімнатна квартира площею 43-44 квадратних метри. Часто кімнати були суміжними, а вікна виходили на одну сторону будинку. Лише у кутових квартирах передбачалося два вікна. Через це освітлення і вентиляція не завжди відповідали сучасним вимогам.

"Книжка"

Так зване планування "книжка" вважається найменш зручним. У такій квартирі одна кімната проходить в іншу через широкий дверний проріз. Для сімей це створювало значні труднощі з організацією приватного простору, адже кімната одночасно виконувала функцію їдальні, спальні та вітальні. 

 

Планування хрущовок — яка головна "візитівка" цих квартир - фото 1
Планування "книжка" у хрощовці. Фото: Remontuem

Такий варіант змушує мешканців шукати креативні рішення, наприклад, зонувати приміщення за допомогою меблів чи ширм.

"Трамвайчик"

Планування "трамвайчик" (або "паровозик") отримало свою назву через послідовне розташування кімнат, що нагадують вагони поїзда. Вітальня з балконом зазвичай є прохідною, що може бути незручним для великих сімей. 

 

Планування хрущовок — яка головна "візитівка" цих квартир - фото 2
Планування "трамвайчик" у хрощовці. Фото: Remontuem

Однак це планування дозволяє ефективніше використовувати простір, якщо правильно організувати меблі. Наприклад, прохідну кімнату часто перетворюють на спільну зону для відпочинку чи роботи.

"Сорочечка"

Планування "сорочечка" (або "метелик") — найрідкісніше і найзручніше. Кімнати в такій квартирі розділені кухнею та передпокоєм, що створює відчуття ізольованості. Симетричне розташування кімнат нагадує крила метелика, звідки й походить назва. 

 

Планування хрущовок — яка головна "візитівка" цих квартир - фото 3
Планування "сорочка" у хрощовці. Фото: Remontuem

Це ідеальний варіант для тих, хто цінує приватність, адже кожна кімната має окремий доступ.

Чому планування хрущовки досі цікаве

Попри моральну та фізичну застарілість, хрущовки залишаються важливою частиною житлового фонду. Їхні планування, хоч і незручні для сучасних потреб, мають свою логіку та відображають архітектурні підходи свого часу. 

Сьогодні квартири в таких будинках часто переплановують: об’єднують кухню з вітальнею, збільшують санвузол, облаштовують гардеробні. 

Як повідомлялось, у Радянському Союзі існувало чимало обмежень, серед яких були й доволі дивні. Наприклад, одне з таких правил забороняло приймати душ із гарячою водою після 20:00.

Також ми розповідали, що протягом 2025 року в Україні тривають дискусії щодо збільшення соціальних норм житлової площі, на основі яких розраховують розмір субсидій та інших пільг. Ця тема стає дедалі актуальнішою, оскільки чинні норми вважають застарілим критерієм державної допомоги.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
