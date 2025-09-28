Тіньовий ринок рієлторів — Гетманцев розповів, чому податкова програє у боротьбі

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Ринок нерухомості в Україні залишається однією з найбільш тінізованих сфер економіки. Кількість рієлторів, які працюють у тіні, перевищує навіть тіньовий сектор ресторанного бізнесу. Але проблема не в законах, а в їх виконанні.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE.

"Ми не маємо задавати питання — чи рієлтори мають сплачувати податки, чи не мають. Мають, бо це в законі написано", — підкреслив він.

На переконання Гетманцева, проблема не в законодавчій базі, а в адмініструванні з боку податкової служби.

Чому рієлтори повинні сплачувати податки

Гетманцев порівняв діяльність рієлторів з роботою вчителів чи підприємців. Якщо будь-який ФОП платить зі своїх доходів, то чому агент з нерухомості має залишатися осторонь податкових правил. Питання полягає у виборі статусу — бути підприємцем чи ні, але в будь-якому випадку обов’язок сплачувати податки однаковий.

За словами політика, нині ситуація виглядає абсурдно.

"В мене великий досвід з оподаткування, але я не чув жодного випадку, коли б при купівлі квартири рієлтор сказав — я ці гроші оприбуткую і сплачу податок", — визнав він.

Податкові ризики і масштаби тінізації

Ринок нерухомості фактично став зоною, де державний контроль мінімальний. Гетманцев навів приклад, що навіть у ресторанному бізнесі, який вважається традиційно тіньовим, ситуація виглядає краще. У сфері ж продажу квартир чи будинків левова частка коштів проходить повз державний бюджет.

На його думку, "щось там напевно і сплачується, але не ті розміри, не ті кошти — точно майже все перебуває в тіні". Це означає, що втрати бюджету можуть сягати сотень мільйонів гривень щороку.

Роль податкової служби у зміні ситуації

Гетманцев підкреслив, що законодавство давно визначило правила, але податкова служба не виконує своїх функцій належним чином.

"Треба просто ефективніше працювати з ухилянтами від сплати податків", — наголосив він.

Завдання ДПС — не карати бізнес кримінально, а забезпечити виконання базових правил гри. Йдеться про створення рівних умов для всіх учасників ринку. Якщо рієлтор не сплачує податки, а інший підприємець чесно відраховує кожну гривню, це породжує несправедливість.

Як вихід рієлторів з тіні змінить суспільство

Проблема має не лише фінансовий, а й моральний вимір.

"Ми би забезпечили для всього бізнесу рівні умови господарювання. І у нас би в суспільстві не було б такого, що чим ти хитрішій, тим ти успішнішій", — пояснив Гетманцев.

На його думку, успіх повинен будуватися на розумі, праці та професіоналізмі, а не на хитрощах та ухилянні від податків. Виведення ринку нерухомості з тіні стане важливим кроком до формування справедливого економічного середовища.

