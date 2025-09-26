Відео
Головна Ринок нерухомості Податок на нерухомість — хто сплатить додаткові 25 тисяч гривень

Податок на нерухомість — хто сплатить додаткові 25 тисяч гривень

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 15:15
Податок на нерухомість юросіб — кому треба сплатити додатково 25 000 грн за кожну квартиру
Жінка рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Податковий кодекс України чітко визначає правила оподаткування житлової нерухомості. Ставки залежать не лише від статусу власника, а й від площі конкретного об’єкта. Юридичні особи, які володіють житлом, часто цікавляться, чи доведеться сплачувати додаткові 25 тисяч гривень одразу за всі квартири.

Якщо площа квартири перевищує 300 квадратних метрів, податок збільшується на 25 тисяч гривень щорічно, нагадують у Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області. 

Читайте також:

Для будинків ця межа ще вища — понад 500 квадратів. Таке підвищення стосується не всіх об’єктів, а лише тих, які перевищують визначені розміри.

Наприклад:

  • квартира на 250 кв. м податок сплачується за стандартною ставкою;
  • квартира на 320 кв. м податок збільшується на 25 тис. грн;
  • будинок площею 600 кв. м також підпадає під підвищене оподаткування.

Чи підсумовується площа квартир у власності юрособи

Податківці наголошують, що закон не дозволяє сумувати площі різних об’єктів. Тобто, якщо юрособа володіє кількома квартирами по 150-200 кв. м кожна, навіть у сумі це більше ніж 300 кв. м, але додатковий податок не нараховується. Кожен об’єкт розглядається окремо.

Це означає, що юрособа, яка має дві квартири по 290 кв. м, не платить жодних додаткових 25 тисяч гривень. А от власник однієї квартири у 320 кв. м вже мусить внести підвищений платіж.

Як діє правило для часток у квартирі

Особливий випадок — володіння часткою. Якщо частка перевищує 300 кв. м, додаткове нарахування теж діє. Наприклад, якщо компанія володіє 70% квартири у 450 кв. м, її частка становить 315 кв. м, тож доведеться платити більше.

Таким чином юридичні особи мають зважати на кілька ключових моментів:

  • податок у 25 тисяч стосується лише великих квартир і будинків;
  • сума не множиться на кількість об’єктів, якщо жоден окремо не перевищує ліміт;
  • для часток застосовується та ж сама норма, що і для цілих квартир.

Що варто врахувати юридичним особам

Щоб уникнути непорозумінь із податковою, юридичним особам варто:

  1. Перевірити площу кожного об’єкта. Якщо у вас є квартири чи будинки, переконайтеся, що ви знаєте їхню точну площу, вказану в документах.
  2. Вести облік нерухомості. Це допоможе швидко визначити, які об’єкти підпадають під додаткове оподаткування.
  3. Консультуватися з фахівцями. Податкове законодавство може мати нюанси, тому звернення до бухгалтера чи юриста допоможе уникнути помилок.

Якщо у вас є квартира площею понад 300 кв. м, будьте готові до додаткового податку. Але якщо всі ваші об’єкти менші за цей ліміт, ви сплачуватимете лише базовий податок на нерухомість, який залежить від місцевих ставок, встановлених органами місцевого самоврядування.

Раніше ми розповідали, яка кількість квадратних метрів у квартирі не оподатковується

Зазначимо також, квартири та будинки залишаються привабливим інвестиційним активом в Україні, пропонуючи дохід від оренди чи перепродажу. Чи існують обмеження на кількість таких об'єктів у власності однієї людини? Відповідь міститься у законодавстві України, яке ми розбирали.

квартири податки нерухомість юрособи квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
