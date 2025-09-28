Видео
Главная Рынок недвижимости Налоги для риелторов — Гетманцев объяснил будущие шаги ГНС

Налоги для риелторов — Гетманцев объяснил будущие шаги ГНС

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 14:32
Теневой рынок риелторов — Гетманцев рассказал, почему налоговая проигрывает в борьбе
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Рынок недвижимости в Украине остается одной из самых тенизированных сфер экономики. Количество риелторов, работающих в тени, превышает даже теневой сектор ресторанного бизнеса. Но проблема не в законах, а в их исполнении.

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

"Мы не должны задавать вопрос — должны ли риелторы платить налоги или не должны. Должны, потому что это в законе написано", — подчеркнул он.

По мнению Гетманцева, проблема не в законодательной базе, а в администрировании со стороны налоговой службы.

Почему риелторы должны платить налоги

Гетманцев сравнил деятельность риелторов с работой учителей или предпринимателей. Если любой ФЛП платит со своих доходов, то почему агент по недвижимости должен оставаться в стороне от налоговых правил. Вопрос заключается в выборе статуса — быть предпринимателем или нет, но в любом случае обязанность платить налоги одинакова.

По словам политика, сейчас ситуация выглядит абсурдно.

"У меня большой опыт по налогообложению, но я не слышал ни одного случая, когда бы при покупке квартиры риелтор сказал — я эти деньги оприходую и уплачу налог", — признал он.

Налоговые риски и масштабы тенизации

Рынок недвижимости фактически стал зоной, где государственный контроль минимален. Гетманцев привел пример, что даже в ресторанном бизнесе, который считается традиционно теневым, ситуация выглядит лучше. В сфере же продажи квартир или домов львиная доля средств проходит мимо государственного бюджета.

По его мнению, "что-то там наверняка и платится, но не те размеры, не те средства — точно почти все находится в тени". Это означает, что потери бюджета могут достигать сотен миллионов гривен ежегодно.

Роль налоговой службы в изменении ситуации

Гетманцев подчеркнул, что законодательство давно определило правила, но налоговая служба не выполняет своих функций должным образом.

"Надо просто эффективнее работать с уклонистами от уплаты налогов", — подчеркнул он.

Задача ГНС — не наказывать бизнес уголовно, а обеспечить выполнение базовых правил игры. Речь идет о создании равных условий для всех участников рынка. Если риелтор не платит налоги, а другой предприниматель честно отчисляет каждую гривну, это порождает несправедливость.

Как выход риелторов из тени изменит общество

Проблема имеет не только финансовое, но и моральное измерение.

"Мы бы обеспечили для всего бизнеса равные условия хозяйствования. И у нас бы в обществе не было бы такого, что чем ты хитрее, тем ты успешнее", — пояснил Гетманцев.

По его мнению, успех должен строиться на уме, труде и профессионализме, а не на хитростях и уклонении от налогов. Вывод рынка недвижимости из тени станет важным шагом к формированию справедливой экономической среды.

Ранее Гетманцев сообщил, что рынок топлива в Украине традиционно имел высокую долю теневого сектора, из-за чего до полномасштабной войны государство ежегодно теряло около 20 миллиардов гривен налоговых поступлений. Несмотря на определенные шаги в борьбе с этим явлением, проблема нелегальных заправок и налоговых манипуляций остается актуальной и сегодня.

А мы рассказывали, что Налоговый кодекс Украины устанавливает правила налогообложения жилья, где ставки определяются с учетом статуса владельца и площади. Основной вопрос для юридических лиц, владеющих несколькими квартирами, заключается в том, касается ли дополнительный сбор в 25 тысяч гривен всех их объектов.

