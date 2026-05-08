Податок на нерухомість: як перевірити нарахування і не переплатити

Гроші та будинок у Києві.

Травень — саме той час, коли власникам житла варто частіше заглядати у поштову скриньку або в електронний кабінет. Вже до початку липня більшість українців отримають офіційні повідомлення про необхідність сплатити податок на нерухомість. У 2026 році правила залишаються знайомими, проте нюанси можуть коштувати зайвих грошей.

Перед оплатою важливо перевірити кожну цифру в документі, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДПС у Волинській області.

Коли прийде повідомлення від ДПС

Традиційно податкова служба розсилає повідомлення-рішення (ППР) до 1 липня. З моменту отримання такого листа у вас є рівно 60 днів, щоб внести плату. Багато хто чекає на паперовий конверт, але в сучасних реаліях краще самостійно перевірити "Електронний кабінет платника".

Якщо повідомлення не прийшло, це не означає, що платити не треба — іноді збої в системі призводять до того, що борг накопичується непомітно, а потім перетворюється на неприємний штраф.

Яка площа квартири не оподатковується

Податок рахують не з усієї площі, а лише з "зайвих" метрів понад норму. Для квартир це понад 60 кв. м, для будинків — понад 120 кв. м, а при наявності обох об’єктів — понад 180 кв. м.

Ставку встановлює місцева влада, але вона обмежена — не більше 1,5% від мінімальної зарплати. У 2026 році це до 120 грн за кожен додатковий метр.

Які помилки трапляються найчастіше

Перед оплатою варто уважно переглянути повідомлення. Найпоширеніші проблеми:

неправильна площа житла;

зайвий або чужий об’єкт;

некоректна сума;

помилки у частці власності;

відсутність пільг.

Навіть незначна неточність може збільшити платіж, підкреслюють у податковій.

Що треба знати про податок на нерухомість. Графіка: ДПС України

Як отримати пільги на податок на нерухомість

Існують категорії громадян, які повністю або частково звільнені від цього платежу. Це стосується багатодітних родин, вихователів дитячих будинків сімейного типу та людей з інвалідністю. Також якщо ваше житло знаходиться в зоні бойових дій або було зруйноване війною, податок за нього нараховуватися не повинен.

Якщо ж вам прийшов рахунок на зруйноване майно — негайно звертайтеся до податкової для звірки даних. Найзручніше зробити звірку через електронний кабінет платника. Крім того можна звернутися особисто до податкової або отримати консультацію телефоном. Онлайн-формат дозволяє швидко подати документи та виправити дані без черг.

Як повідомляли Новини.LIVE, чимало громадян помилково вважали, що тривале володіння нерухомістю автоматично анулює податки при його продажу за межами України, як це зазвичай відбувається на внутрішньому ринку. Проте фіскальна служба у 2026 році остаточно розвіяла ці ілюзії, роз’яснивши, що пільги на іноземні активи не поширюються.

Також Новини.LIVE розповідали, що ігнорування податкових зобов’язань загрожує власникам житла раптовим блокуванням будь-яких операцій із майном. Зазвичай про наявність обтяжень дізнаються в останній момент — уже в кабінеті нотаріуса, коли через дрібний борг угода зривається, а квартира фактично стає "невиїзною".