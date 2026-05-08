Налог на недвижимость: как проверить начисление и не переплатить

Май — именно то время, когда владельцам жилья стоит чаще заглядывать в почтовый ящик или в электронный кабинет. Уже к началу июля большинство украинцев получат официальные уведомления о необходимости уплатить налог на недвижимость. В 2026 году правила остаются знакомыми, однако нюансы могут стоить лишних денег.

Перед оплатой важно проверить каждую цифру в документе, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГНС в Волынской области.

Когда придет уведомление от ГНС

Традиционно налоговая служба рассылает уведомления-решения (НУР) до 1 июля. С момента получения такого письма у вас есть ровно 60 дней, чтобы внести плату. Многие ждут бумажный конверт, но в современных реалиях лучше самостоятельно проверить "Электронный кабинет плательщика".

Если уведомление не пришло, это не значит, что платить не надо — иногда сбои в системе приводят к тому, что долг накапливается незаметно, а потом превращается в неприятный штраф.

Какая площадь квартиры не облагается налогом

Налог считают не со всей площади, а лишь с "лишних" метров сверх нормы. Для квартир это свыше 60 кв. м, для домов — свыше 120 кв. м, а при наличии обоих объектов — свыше 180 кв. м.

Ставку устанавливает местная власть, но она ограничена — не более 1,5% от минимальной зарплаты. В 2026 году это до 120 грн за каждый дополнительный метр.

Какие ошибки случаются чаще всего

Перед оплатой стоит внимательно просмотреть сообщение. Самые распространенные проблемы:

неправильная площадь жилья;

лишний или чужой объект;

некорректная сумма;

ошибки в доле собственности;

отсутствие льгот.

Даже незначительная неточность может увеличить платеж, подчеркивают в налоговой.

Что нужно знать о налоге на недвижимость. Графика: ГНС Украины

Как получить льготы на налог на недвижимость

Существуют категории граждан, которые полностью или частично освобождены от этого платежа. Это касается многодетных семей, воспитателей детских домов семейного типа и людей с инвалидностью.

Также если ваше жилье находится в зоне боевых действий или было разрушено войной, налог за него начисляться не должен.

Если же вам пришел счет на разрушенное имущество — немедленно обращайтесь в налоговую для сверки данных. Удобнее всего сделать сверку через электронный кабинет плательщика.

Кроме того можно обратиться лично в налоговую или получить консультацию по телефону. Онлайн-формат позволяет быстро подать документы и исправить данные без очередей.

Как сообщали Новини.LIVE, многие граждане ошибочно считали, что длительное владение недвижимостью автоматически аннулирует налоги при его продаже за пределами Украины, как это обычно происходит на внутреннем рынке. Однако фискальная служба в 2026 году окончательно развеяла эти иллюзии, разъяснив, что льготы на иностранные активы не распространяются.

Также Новини.LIVE рассказывали, что игнорирование налоговых обязательств грозит владельцам жилья внезапной блокировкой любых операций с имуществом. Обычно о наличии обременений узнают в последний момент — уже в кабинете нотариуса, когда из-за мелкого долга сделка срывается, а квартира фактически становится "замороженной".