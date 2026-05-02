Податок на нерухомість: хто з українців звільнений від сплати у 2026 році

Податок на нерухомість: хто з українців звільнений від сплати у 2026 році

Дата публікації: 2 травня 2026 14:32
Податок на нерухомість в Україні: хто звільнений від сплати у 2026 році
Люди з документами та гроші. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

У травні 2026 року питання податку на нерухомість стає особливо гострим, адже саме зараз формуються списки платників за минулий рік. Багато хто з власників квартир та будинків помилково вважає, що платити доведеться кожному, у кого є хоча б якийсь об'єкт у власності.

Проте українське законодавство передбачає суттєві пільги та винятки, які дозволяють законно залишити гроші в сімейному бюджеті, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Юрія Брикайла.

Пільгова площа на квартири та будинки

Держава встановила чіткий ліміт "безкоштовних" метрів, за які податок не нараховується. Якщо ви володієте квартирою до 60 квадратів або будинком до 120 квадратів, ви не винні державі ні копійки. Податок нараховується лише на "надлишок". Наприклад, за квартиру площею 65 метрів доведеться сплатити лише за 5 метрів різниці.

"Тобто, сплата податку, якщо у вас квартира, починається, можна сказати, з 61 квадратного метра. Якщо мова йде про будинок, то в нас діє податкова ця пільга на 120 квадратних метрів", — пояснює Брикайло.

Податок на нерухомість при спільній власності

Один із найефективніших способів не платити податок — розділити право власності на об’єкт між членами родини. Пільга у 60 або 120 метрів надається кожному власнику на його частку. 

Якщо великий будинок на 200 квадратів оформлений навпіл на чоловіка та дружину, то кожен має право на 120 пільгових метрів, і сумарно податок платити не потрібно.

"Наприклад, у вас може бути квартира 100 квадратних метрів, яка оформлена зараз на двох осіб... вам за цю квартиру сплачувати податок не потрібно буде, оскільки є 60 метрів пільга на одну особу і 60 на другу", — зазначає юрист.

Податки на житло в зоні бойових дій

Власники майна, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій, повністю звільнені від цього збору. Перелік таких громад регулярно оновлюється Кабміном. 

Також важливо знати: якщо ви ввели будинок в експлуатацію, але ще не отримали свідоцтво про право власності в Реєстрі, податок на нерухомість нараховувати не мають права — залишається лише податок за землю.

Терміни сплати та штрафи за прострочення

Обов’язок розрахувати суму лежить на податковій службі. Ви повинні отримати повідомлення-рішення до 1 липня 2026 року. Після отримання документа у вас є 60 днів на оплату. Якщо затримати платіж до місяця — штраф 5%, якщо довше — 10%. 

Проте, якщо податкова "забула" надіслати вам папірець, самостійно бігти та розраховувати суму ви не зобов'язані.

Як повідомляли Новини.LIVE, власники житла нерідко помиляються, вважаючи відсутність податкового повідомлення до липня автоматичним звільненням від фінансових зобов’язань. Проте ігнорування платежів через технічні затримки пошти чи податкової не скасовує нарахування, а лише накопичує приховані борги та штрафні санкції. 

Також Новини.LIVE розповідали, що фіскальне навантаження на землевласників розраховується з урахуванням тривалості фактичної експлуатації наділу, а не за самим лише правом власності. Завдяки такому уточненню в правилах МПЗ на 2026 рік, аграрії захищені від зайвих нарахувань за періоди, коли ділянка перебувала поза їхнім користуванням.

Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Катерина Балаєва
