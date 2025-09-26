Скільки квадратних метрів квартири не оподатковується — правила та нюанси у 2025 році

Чоловік рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Місцеві податки в Україні формують фінансовий фундамент територіальних громад. Саме вони забезпечують ремонт доріг, розвиток інфраструктури, утримання шкіл і лікарень. Одним із ключових джерел наповнення бюджету є податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Його сплачують усі власники житлових і нежитлових об’єктів, зокрема квартир, приватних будинків та офісів.

Цей платіж прив’язаний до права власності, зазначають у Східному міжрегіональному управлінні Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків.

Тобто з моменту, коли майно зареєстроване на людину, у неї виникає зобов’язання сплачувати. Якщо ж податкове повідомлення не надійшло, власник має сам звернутися до місцевого органу ДПС. Інакше він ризикує отримати штраф.

У 2025 році українці сплачують податок за 2024 рік, виходячи з установлених норм і ставок.

Які квадратні метри квартири не оподатковуються

Закон передбачає певний мінімум житлової площі, яка не підлягає оподаткуванню. Це важливий механізм, що дозволяє власникам невеликих квартир не нести додаткового фінансового навантаження.

Неоподатковуваними залишаються:

для квартир — 60 кв. м;

для будинків — 120 кв. м;

для різних типів житла або їх комбінації — 180 кв. м.

Іншими словами, якщо площа вашої квартири не перевищує 60 кв. м, податку не буде взагалі. Усе, що більше цієї норми, обкладається збором.

Як розрахувати податок на квартиру

Сума податку залежить від двох чинників: розміру неоподатковуваної площі та ставки, яку визначає місцева влада. Закон дозволяє органам місцевого самоврядування встановлювати ставку у відсотках від мінімальної заробітної плати, але не більше 1,5 % за 1 кв. м.

На 1 січня 2024 року мінімальна зарплата становила 7 100 грн. Тож максимальна ставка склала 106,5 грн за кожен квадратний метр понад норму.

Наприклад, якщо квартира має площу 65 кв. м, то оподатковується лише 5 кв. м. При максимальній ставці податок дорівнюватиме 532,50 грн.

Якщо ж квартира більша, скажімо 80 кв. м, "зайвими" будуть 20 кв. м, а податок становитиме вже 2 130 грн.

Хто сплачує податок на житло

Обов’язок покладається на всіх власників житла. Якщо майно перебуває у спільній власності кількох осіб, податок ділиться між ними. Важливо, що навіть неповнолітні власники через батьків або опікунів також мають ці зобов’язання.

Деякі категорії громадян можуть отримати пільги. Це здебільшого стосується багатодітних родин, ветеранів війни або людей з інвалідністю. Але рішення про пільгові умови приймають органи місцевого самоврядування, і вони можуть відрізнятися від громади до громади.

Наслідки несплати податку на нерухомість

Ігнорування податкових зобов’язань тягне за собою штрафи. Якщо затримка становить до 30 днів, штраф складає 5 % від боргу. Якщо ж більше 30 днів — 10 %. До цього додається пеня, яка нараховується за кожен день прострочення.

