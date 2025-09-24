Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Скільки можна мати нерухомості в Україні — що каже закон

Скільки можна мати нерухомості в Україні — що каже закон

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 05:15
Обмеження в кількості нерухомості для однієї людини в Україні — що каже закон у 2025 році
Чоловік читає документи. Фото: Freepik
Ключові моменти Скільки об’єктів нерухомості можна мати в Україні Які винятки є у праві на нерухомість Коли власність не дає свободи розпорядження Як правильно оформити кілька об’єктів нерухомості

Інвестування в нерухомість залишається популярним серед українців, адже квартири чи будинки — це не лише житло, а й спосіб заробітку через оренду чи перепродаж. Але чи є обмеження, скільки об’єктів може мати одна людина? Відповідь є в законодавстві України.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки дозволено мати нерухомості в Україні.

Реклама
Читайте також:

Скільки об’єктів нерухомості можна мати в Україні

Законодавство України не встановлює обмежень щодо кількості квартир, будинків чи комерційних приміщень, які може мати фізична особа. Якщо ви хочете володіти навіть сотнею квартир, головне — щоб кожна угода була юридично правильно оформлена. Власність підтверджується записом у Державному реєстрі прав на нерухоме майно, і лише цей документ є гарантією права.

Які винятки є у праві на нерухомість

Попри відсутність обмежень щодо житла, закон визначає чіткі рамки для земель сільськогосподарського призначення. Українець може володіти максимум 100 гектарами таких ділянок.

Для іноземців діють ще суворіші правила. Вони не мають права купувати сільськогосподарську землю в Україні. Якщо ж іноземець отримує таку ділянку у спадок, він зобов’язаний продати її протягом року. Ця норма зафіксована у Земельному кодексі України.

Коли власність не дає свободи розпорядження

Навіть без кількісних обмежень виникають ситуації, коли власник не може вільно розпоряджатися своїм майном. Серед поширених випадків:

  • арешт чи застава — при боргах об’єкт не можна продати або подарувати;
  • спільна власність — угоди потребують письмової згоди всіх співвласників;
  • юридичні помилки — договори без нотаріуса або з порушеннями можуть бути оскаржені;
  • історична цінність — будівлі чи квартири у пам’ятках архітектури підлягають особливому регулюванню;
  • податкові борги — несплата може призвести до штрафів чи навіть примусової реалізації об’єкта.

Як правильно оформити кілька об’єктів нерухомості

Інвестуючи у кілька квартир чи будинків, варто діяти грамотно. Експерти радять:

  • юридична перевірка — переконатися у відсутності арештів, судових спорів та боргів;
  • оцінка нерухомості — важлива для правильного розрахунку податків;
  • податкове планування — врахувати, що при продажу об’єкта, який був у власності менше 3 років, діє податок у розмірі 5% + 5% військового збору;
  • додаткові витрати — послуги нотаріуса, реєстраційні збори, комісія рієлтора.

Як повідомлялось, в українському суспільстві досі поширена помилкова думка, що реєстрація місця проживання, яку часто називають "пропискою", дає право на частину житла. Насправді ж цей термін є застарілим і юридично не має жодного стосунку до права власності.

Також ми розповідали, що переселенці мають змогу отримати фінансову допомогу для оплати оренди житла від благодійного фонду "СОС. Дитячі містечка". Ця підтримка розрахована на сім'ї, які були змушені залишити свої домівки.

нерухомість документи будинок квартира власність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації