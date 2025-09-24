Обмеження в кількості нерухомості для однієї людини в Україні — що каже закон у 2025 році

Чоловік читає документи. Фото: Freepik

Інвестування в нерухомість залишається популярним серед українців, адже квартири чи будинки — це не лише житло, а й спосіб заробітку через оренду чи перепродаж. Але чи є обмеження, скільки об’єктів може мати одна людина? Відповідь є в законодавстві України.

Скільки об’єктів нерухомості можна мати в Україні

Законодавство України не встановлює обмежень щодо кількості квартир, будинків чи комерційних приміщень, які може мати фізична особа. Якщо ви хочете володіти навіть сотнею квартир, головне — щоб кожна угода була юридично правильно оформлена. Власність підтверджується записом у Державному реєстрі прав на нерухоме майно, і лише цей документ є гарантією права.

Які винятки є у праві на нерухомість

Попри відсутність обмежень щодо житла, закон визначає чіткі рамки для земель сільськогосподарського призначення. Українець може володіти максимум 100 гектарами таких ділянок.

Для іноземців діють ще суворіші правила. Вони не мають права купувати сільськогосподарську землю в Україні. Якщо ж іноземець отримує таку ділянку у спадок, він зобов’язаний продати її протягом року. Ця норма зафіксована у Земельному кодексі України.

Коли власність не дає свободи розпорядження

Навіть без кількісних обмежень виникають ситуації, коли власник не може вільно розпоряджатися своїм майном. Серед поширених випадків:

арешт чи застава — при боргах об’єкт не можна продати або подарувати;

спільна власність — угоди потребують письмової згоди всіх співвласників;

юридичні помилки — договори без нотаріуса або з порушеннями можуть бути оскаржені;

історична цінність — будівлі чи квартири у пам’ятках архітектури підлягають особливому регулюванню;

податкові борги — несплата може призвести до штрафів чи навіть примусової реалізації об’єкта.

Як правильно оформити кілька об’єктів нерухомості

Інвестуючи у кілька квартир чи будинків, варто діяти грамотно. Експерти радять:

юридична перевірка — переконатися у відсутності арештів, судових спорів та боргів;

оцінка нерухомості — важлива для правильного розрахунку податків;

податкове планування — врахувати, що при продажу об’єкта, який був у власності менше 3 років, діє податок у розмірі 5% + 5% військового збору;

додаткові витрати — послуги нотаріуса, реєстраційні збори, комісія рієлтора.

