Сколько квадратных метров квартиры не облагается налогом — правила и нюансы в 2025 году

Местные налоги в Украине формируют финансовый фундамент территориальных общин. Именно они обеспечивают ремонт дорог, развитие инфраструктуры, содержание школ и больниц. Одним из ключевых источников наполнения бюджета является налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Его платят все владельцы жилых и нежилых объектов, в частности квартир, частных домов и офисов.

Этот платеж привязан к праву собственности, отмечают в Восточном межрегиональном управлении Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками.

То есть с момента, когда имущество зарегистрировано на человека, у него возникает обязательство платить. Если же налоговое уведомление не поступило, владелец должен сам обратиться в местный орган ГНС. Иначе он рискует получить штраф.

В 2025 году украинцы платят налог за 2024 год, исходя из установленных норм и ставок.

Какие квадратные метры квартиры не облагаются налогом

Закон предусматривает определенный минимум жилой площади, которая не подлежит налогообложению. Это важный механизм, позволяющий владельцам небольших квартир не нести дополнительной финансовой нагрузки.

Необлагаемыми налогом остаются:

для квартир — 60 кв. м;

для домов — 120 кв. м;

для разных типов жилья или их комбинации — 180 кв. м.

Иными словами, если площадь вашей квартиры не превышает 60 кв. м, налога не будет вообще. Все, что больше этой нормы, облагается сбором.

Как рассчитать налог на квартиру

Сумма налога зависит от двух факторов: размера необлагаемой площади и ставки, которую определяют местные власти. Закон позволяет органам местного самоуправления устанавливать ставку в процентах от минимальной заработной платы, но не более 1,5 % за 1 кв. м.

На 1 января 2024 года минимальная зарплата составляла 7 100 грн. Поэтому максимальная ставка составила 106,5 грн за каждый квадратный метр сверх нормы.

Например, если квартира имеет площадь 65 кв. м, то облагается налогом только 5 кв. м. При максимальной ставке налог будет равен 532,50 грн.

Если же квартира больше, скажем 80 кв. м, "лишними" будут 20 кв. м, а налог составит уже 2 130 грн.

Кто платит налог на жилье

Обязанность возлагается на всех владельцев жилья. Если имущество находится в совместной собственности нескольких лиц, налог делится между ними. Важно, что даже несовершеннолетние владельцы через родителей или опекунов также имеют эти обязательства.

Некоторые категории граждан могут получить льготы. Это в основном касается многодетных семей, ветеранов войны или людей с инвалидностью. Но решение о льготных условиях принимают органы местного самоуправления, и они могут отличаться от общины к общине.

Последствия неуплаты налога на недвижимость

Игнорирование налоговых обязательств влечет за собой штрафы. Если задержка составляет до 30 дней, штраф составляет 5 % от долга. Если же более 30 дней — 10 %. К этому добавляется пеня, которая начисляется за каждый день просрочки.

Как сообщалось, в Украине не существует законодательных ограничений по количеству объектов недвижимости, которыми может владеть один человек. Иными словами, вы можете покупать столько квартир или домов, сколько пожелаете. Такое инвестирование является популярным способом получения дохода от аренды или перепродажи.

Также мы рассказывали, что Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который предусматривает автоматический обмен информацией о доходах украинцев, полученных через продажу товаров на популярных онлайн-платформах. Согласно документу, такие маркетплейсы, как OLX, Prom и Rozetka, будут обязаны предоставлять налоговой службе личные данные своих продавцов.