Як розділити будинок на двох власників — способи та вартість у 2025 році

Розділ приватного будинку між двома власниками – це юридично і технічно складний процес, який вимагає узгоджених дій усіх співвласників та дотримання будівельних норм. Багато хто стикається з цим питанням у разі спадкування, розлучення чи бажання оформити окреме проживання.

Щоб зрозуміти, як правильно розділити будинок, варто розглянути умови, процедуру, документи та вартість оформлення, наголошують фахівці юридичної компанії Dozvil.

Умови розділу будинку між співвласниками

Поділ житлового будинку можливий лише за дотримання кількох ключових вимог.

Усі співвласники мають надати письмову згоду та взяти участь у процедурі. Якщо ж виникають суперечки, питання вирішується виключно у суді. Має існувати технічна можливість виконати розділ. Наприклад, якщо на ділянці є господарські споруди, вони також підлягають розподілу. Земельна ділянка має бути розділена на окремі з присвоєними кадастровими номерами та зареєстрована у державному реєстрі.

Крім того, не можна ділити будинок, якщо він недобудований, перебуває під арештом, у заставі або є предметом судових спорів. Неоформлені прибудови чи реконструкції також блокують процес до моменту їх легалізації.

Як відбувається процедура поділу будинку

Розділити приватний будинок можливо кількома способами.

Перший варіант — оформлення об’єкта як кількох квартир. Для цього готують висновок про технічну можливість поділу, складають нові технічні паспорти, підписують нотаріальну заяву, оформлюють поштові адреси та реєструють права власності.

Другий варіант — розподіл будинку на окремі будинки з різними адресами. Процедура схожа, але передбачає підписання нотаріального договору про виділення частки із спільної власності.

Третій варіант — поділ із втручанням у несучі конструкції. У такому випадку обов’язково потрібен проект від архітектора, документи на технічний і авторський нагляд, повідомлення про початок будівельних робіт, декларація про готовність до експлуатації та нові поштові адреси. Лише після цього можна зареєструвати право власності.

Документи для поділу будинку

Щоб розпочати процедуру, співвласники мають підготувати базовий пакет документів:

паспорт та ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують право власності на будинок та земельну ділянку;

технічний паспорт будинку.

Якщо хоча б один зі співвласників не згоден брати участь у процедурі, питання може бути вирішене тільки через суд.

Вартість оформлення поділу будинку

Ціна процедури залежить від кількох чинників — площі та розташування будинку, готовності технічної документації, наявності схеми розділу та стану земельної ділянки.

У середньому вартість починається від 30 тисяч гривень і більше, якщо не потрібна додаткова реконструкція чи узаконення будівельних робіт. Час підготовки документів може тривати від трьох тижнів.

У випадках, коли потрібно оформлювати дозвільну документацію на реконструкцію, підготовка займає, наприклад, від трьох місяців у регіонах і до шести місяців у Києві.

Як повідомлялось, процес узаконення будівництва власного дому, який має чіткі етапи, спрощено завдяки онлайн-сервісам. Дотримання всіх правил є обов'язковим кроком, що захистить вас від штрафів і юридичних проблем.

Також ми розповідали, що хоча реєстрація місця проживання не створює права власності на будинок, вона має значний фінансовий вплив. Кількість зареєстрованих людей безпосередньо впливає на розрахунок плати за комунальні послуги, а також на право отримання державних пільг чи субсидій.