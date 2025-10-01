Как разделить дом на двух владельцев — способы и стоимость в 2025 году

Женщина с документами. Фото: Freepik

Раздел частного дома между двумя владельцами — это юридически и технически сложный процесс, который требует согласованных действий всех совладельцев и соблюдения строительных норм. Многие сталкиваются с этим вопросом в случае наследования, развода или желания оформить отдельное проживание.

Чтобы понять, как правильно разделить дом, стоит рассмотреть условия, процедуру, документы и стоимость оформления, отмечают специалисты юридической компании Dozvil.

Условия раздела дома между совладельцами

Раздел жилого дома возможен только при соблюдении нескольких ключевых требований.

Все совладельцы должны предоставить письменное согласие и принять участие в процедуре. Если же возникают споры, вопрос решается исключительно в суде. Должна существовать техническая возможность выполнить раздел. Например, если на участке есть хозяйственные постройки, они также подлежат разделу. Земельный участок должен быть разделен на отдельные с присвоенными кадастровыми номерами и зарегистрирован в государственном реестре.

Кроме того, нельзя делить дом, если он недостроен, находится под арестом, в залоге или является предметом судебных споров. Неоформленные пристройки или реконструкции также блокируют процесс до момента их легализации.

Как происходит процедура раздела дома

Разделить частный дом возможно несколькими способами.

Первый вариант — оформление объекта как нескольких квартир. Для этого готовят заключение о технической возможности разделения, составляют новые технические паспорта, подписывают нотариальное заявление, оформляют почтовые адреса и регистрируют права собственности.

Второй вариант — разделение дома на отдельные дома с разными адресами. Процедура похожа, но предусматривает подписание нотариального договора о выделении доли из общей собственности.

Третий вариант — разделение с вмешательством в несущие конструкции. В таком случае обязательно нужен проект от архитектора, документы на технический и авторский надзор, уведомление о начале строительных работ, декларация о готовности к эксплуатации и новые почтовые адреса. Только после этого можно зарегистрировать право собственности.

Документы для раздела дома

Чтобы начать процедуру, совладельцы должны подготовить базовый пакет документов:

паспорт и идентификационный код;

документы, подтверждающие право собственности на дом и земельный участок;

технический паспорт дома.

Если хотя бы один из совладельцев не согласен участвовать в процедуре, вопрос может быть решен только через суд.

Стоимость оформления раздела дома

Цена процедуры зависит от нескольких факторов — площади и расположения дома, готовности технической документации, наличия схемы раздела и состояния земельного участка.

В среднем стоимость начинается от 30 тысяч гривен и больше, если не требуется дополнительная реконструкция или узаконивание строительных работ. Время подготовки документов может длиться от трех недель.

В случаях, когда нужно оформлять разрешительную документацию на реконструкцию, подготовка занимает, например, от трех месяцев в регионах и до шести месяцев в Киеве.

