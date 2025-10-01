Видео
Раздел дома на двоих — что нужно знать собственникам

Раздел дома на двоих — что нужно знать собственникам

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 09:15
Как разделить дом на двух владельцев — способы и стоимость в 2025 году
Женщина с документами. Фото: Freepik

Раздел частного дома между двумя владельцами — это юридически и технически сложный процесс, который требует согласованных действий всех совладельцев и соблюдения строительных норм. Многие сталкиваются с этим вопросом в случае наследования, развода или желания оформить отдельное проживание.

Чтобы понять, как правильно разделить дом, стоит рассмотреть условия, процедуру, документы и стоимость оформления, отмечают специалисты юридической компании Dozvil.

Читайте также:

Условия раздела дома между совладельцами

Раздел жилого дома возможен только при соблюдении нескольких ключевых требований.

  1. Все совладельцы должны предоставить письменное согласие и принять участие в процедуре. Если же возникают споры, вопрос решается исключительно в суде.
  2. Должна существовать техническая возможность выполнить раздел. Например, если на участке есть хозяйственные постройки, они также подлежат разделу.
  3. Земельный участок должен быть разделен на отдельные с присвоенными кадастровыми номерами и зарегистрирован в государственном реестре.

Кроме того, нельзя делить дом, если он недостроен, находится под арестом, в залоге или является предметом судебных споров. Неоформленные пристройки или реконструкции также блокируют процесс до момента их легализации.

Как происходит процедура раздела дома

Разделить частный дом возможно несколькими способами.

Первый вариант — оформление объекта как нескольких квартир. Для этого готовят заключение о технической возможности разделения, составляют новые технические паспорта, подписывают нотариальное заявление, оформляют почтовые адреса и регистрируют права собственности.

Второй вариант — разделение дома на отдельные дома с разными адресами. Процедура похожа, но предусматривает подписание нотариального договора о выделении доли из общей собственности.

Третий вариант — разделение с вмешательством в несущие конструкции. В таком случае обязательно нужен проект от архитектора, документы на технический и авторский надзор, уведомление о начале строительных работ, декларация о готовности к эксплуатации и новые почтовые адреса. Только после этого можно зарегистрировать право собственности.

Документы для раздела дома

Чтобы начать процедуру, совладельцы должны подготовить базовый пакет документов:

  • паспорт и идентификационный код;
  • документы, подтверждающие право собственности на дом и земельный участок;
  • технический паспорт дома.

Если хотя бы один из совладельцев не согласен участвовать в процедуре, вопрос может быть решен только через суд.

Стоимость оформления раздела дома

Цена процедуры зависит от нескольких факторов — площади и расположения дома, готовности технической документации, наличия схемы раздела и состояния земельного участка.

В среднем стоимость начинается от 30 тысяч гривен и больше, если не требуется дополнительная реконструкция или узаконивание строительных работ. Время подготовки документов может длиться от трех недель.

В случаях, когда нужно оформлять разрешительную документацию на реконструкцию, подготовка занимает, например, от трех месяцев в регионах и до шести месяцев в Киеве.

Как сообщалось, процесс узаконивания строительства собственного дома, который имеет четкие этапы, упрощен благодаря онлайн-сервисам. Соблюдение всех правил является обязательным шагом, что защитит вас от штрафов и юридических проблем.

Также мы рассказывали, что хотя регистрация места жительства не создает права собственности на дом, она имеет значительное финансовое влияние. Количество зарегистрированных людей непосредственно влияет на расчет платы за коммунальные услуги, а также на право получения государственных льгот или субсидий.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
