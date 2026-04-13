Поділ квартири при розлученні, коли є діти: як ділиться нерухомість

Жінка з документами та багатоповерхівка у Києві.

Розлучення майже завжди пов’язане з емоційною напругою, але найбільше питань виникає саме щодо житла. Ситуація ускладнюється, коли у подружжя є діти, адже їхні інтереси стають пріоритетом. Підхід судів залишається стабільним, але з чітким акцентом на захист неповнолітніх.

Саме тому поділ квартири може відбуватися за кількома різними сценаріями, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юристку Надію-Анастасію Фоміну.

Як ділиться майно при розлученні, якщо є діти

За загальним правилом, усе нажите в шлюбі майно ділиться навпіл. Проте діти вносять свої корективи в цю математику.

"Якщо у подружжя є спільні неповнолітні діти, розірвання шлюбу можливе тільки у судовому порядку. Проте така умова не ставиться для поділу майна", — зазначає Фоміна.

Це означає, що ви можете домовитися полюбовно у нотаріуса, не чекаючи на вирок судді. Якщо ж згоди немає, готуйтеся до позову, де ключову роль гратиме статус дитини як власника або просто мешканця.

Поділ квартири з дитиною, яка не є власником

Якщо квадратні метри оформлені лише на тата й маму, дитина формально не бере участі в розподілі. Проте суд може відступити від рівності часток.

Якщо малюк залишається з матір’ю, а батько платить мізерні аліменти, суддя має право присудити жінці більшу частку житла. Суд керується логікою: дитина повинна мати гідні умови для життя, які неможливо забезпечити без достатньої площі або коштів.

Як виділити частку дитині в квартирі при розлученні

Зовсім інша історія, коли дитина вже є співвласником нерухомості (наприклад, через приватизацію чи дарування). Тут батьки стають лише охоронцями її майна.

"За збереження майна дитини до досягнення нею повноліття відповідають обоє батьків", — наголошує юристка.

Ви не зможете продати або обміняти таку квартиру без дозволу опікунської ради. Держава ретельно перевіряє, чи не погіршаться умови проживання малечі після угоди.

Переоформлення квартири на дитину замість аліментів

У 2026 році все популярнішим стає сценарій, коли один із батьків віддає свою частку в нерухомості дитині, щоб офіційно звільнитися від щомісячних виплат аліментів.

"Один із батьків переоформлює свою частину нерухомості на сина чи дочку в рахунок сплати аліментів. Варто відзначити, що на укладення такого договору необхідно отримати згоду органу опіки та піклування", — пояснює Фоміна.

За її словами, це зручний спосіб закрити майнові питання раз і назавжди, забезпечивши дитині старт у майбутнє.

Як повідомляли Новини.LIVE, поділ нерухомості після розлучення часто стає прихованою загрозою, адже спільні права на житло чи землю не зникають самі по собі. Всупереч популярному міфу, час не розв'язує майнові конфлікти, а навпаки — може позбавити можливості захистити свою частку.

Також Новини.LIVE розповідали, що поділ майна під час розлучення зазвичай завдає чимало клопоту, проте з неприватизованим житлом усе ще складніше. Оскільки квартира фактично належить державі чи громаді, звичне правило "поділу навпіл" тут не діє, адже юридично ділити немає чого.