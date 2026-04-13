Раздел квартиры при разводе, когда есть дети: как делится недвижимость

Развод почти всегда связан с эмоциональным напряжением, но больше всего вопросов возникает именно по жилью. Ситуация осложняется, когда у супругов есть дети, ведь их интересы становятся приоритетом. Подход судов остается стабильным, но с четким акцентом на защиту несовершеннолетних.

Именно поэтому раздел квартиры может происходить по нескольким разным сценариям, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Надежду-Анастасию Фомину.

Как делится имущество при разводе, если есть дети

По общему правилу, все нажитое в браке имущество делится пополам. Однако дети вносят свои коррективы в эту математику.

"Если у супругов есть общие несовершеннолетние дети, расторжение брака возможно только в судебном порядке. Однако такое условие не ставится для раздела имущества", — отмечает Фомина.

Это значит, что вы можете договориться полюбовно у нотариуса, не дожидаясь приговора судьи. Если же согласия нет, готовьтесь к иску, где ключевую роль будет играть статус ребенка как собственника или просто жильца.

Раздел квартиры с ребенком, который не является собственником

Если квадратные метры оформлены только на папу и маму, ребенок формально не участвует в разделе. Однако суд может отступить от равенства долей.

Если малыш остается с матерью, а отец платит мизерные алименты, судья имеет право присудить женщине большую долю жилья. Суд руководствуется логикой: ребенок должен иметь достойные условия для жизни, которые невозможно обеспечить без достаточной площади или средств.

Как выделить долю ребенку в квартире при разводе

Совсем другая история, когда ребенок уже является совладельцем недвижимости (например, через приватизацию или дарение). Здесь родители становятся лишь охранниками его имущества.

"За сохранность имущества ребенка до достижения им совершеннолетия отвечают оба родителя", — отмечает юрист.

Вы не сможете продать или обменять такую квартиру без разрешения опекунского совета. Государство тщательно проверяет, не ухудшатся ли условия проживания малышей после сделки.

Переоформление квартиры на ребенка вместо алиментов

В 2026 году все популярнее становится сценарий, когда один из родителей отдает свою долю в недвижимости ребенку, чтобы официально освободиться от ежемесячных выплат алиментов.

"Один из родителей переоформляет свою часть недвижимости на сына или дочь в счет уплаты алиментов. Стоит отметить, что на заключение такого договора необходимо получить согласие органа опеки и попечительства", — объясняет Фомина.

По ее словам, это удобный способ закрыть имущественные вопросы раз и навсегда, обеспечив ребенку старт в будущее.

