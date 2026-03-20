Термін поділу нерухомості після розлучення: вирішальні 3 роки

Після розлучення питання майна часто залишаються відкритими і саме вони створюють найбільші ризики. Особливо це стосується квартир, будинків і землі, які формально можуть залишатися спільними ще роками. Багато хто помилково вважає, що час автоматично "закриває" такі спори. Насправді правила значно складніші, і саме строки визначають, чи вдасться захистити свої права.

Яке майно ділиться після розлучення

Згідно зі статтею 60 Сімейного кодексу України, усе майно, набуте за час шлюбу, вважається спільним. Немає значення, на кого саме оформлений техпаспорт на машину чи витяг з реєстру на квартиру. Навіть якщо один із партнерів не мав офіційного доходу (займався домом чи дітьми), він має рівне право на частку.

Більше того, норми статті 74 СК України дозволяють ділити майно навіть тим, хто жив у "цивільному шлюбі" без реєстрації, якщо вдасться довести факт спільного проживання та ведення господарства.

Строк давності поділу майна після розлучення

Найпоширеніша помилка — думати, що через три роки після розлучення нерухомість автоматично стає власністю того, на кого воно записане. Це не так.

Відповідно до частини 2 статті 72 СК України, трирічний строк позовної давності обчислюється не з дня розлучення, а з моменту, коли людина дізналася (або мала дізнатися) про порушення свого права власності.

Наприклад, ви розлучилися 5 років тому, колишній чоловік залишився жити у спільній квартирі, і ви не заперечували. Але щойно він вирішив її продати без вашої згоди або змінив замки, перекривши вам доступ — саме в цей день "вмикається" лічильник позовної давності, наголошує адвоката Алла Нерода.

Як діяти, щоб не дійти до суду

Замість виснажливих засідань, закон пропонує цивілізований шлях — Договір про поділ майна подружжя (стаття 69 СК України). Його обов'язково треба посвідчити у нотаріуса. Це найшвидший спосіб закрити питання раз і назавжди, не чекаючи, поки конфлікт стане відкритим.

Якщо ж мирно домовитися не виходить, єдиним інструментом залишається судовий позов. Але чим довше нерухомість залишається спільною лише формально, тим вищий ризик, що її спробують незаконно відчужити або обтяжити боргами.

В яких випадках продаж частки нерухомості може бути визнаний недійсним

Угоди з відчуження частки у спільній нерухомості супроводжуються суворими юридичними вимогами, недотримання яких відкриває шлях до судових спорів, розповіла нотаріус Галина Ненченкоу коментарі Новини.LIVE.

За її словами, закон чітко визначає, що продаж майна без згоди іншого співвласника, зокрема чоловіка чи дружини, є підставою для визнання договору недійсним. Важливо пам'ятати про право привілейованого викупу, адже ігнорування інтересів інших власників часто стає головним аргументом для скасування операції.

"Угода може бути оскаржена, якщо вона була укладена під впливом обману, тиску або інших неправомірних дій", — підкреслює експерт, вказуючи на важливість добровільності намірів.

Будь-яке порушення офіційної процедури сповіщення партнерів по володінню об'єктом робить таку купівлю-продаж вразливою перед законом.

Зрештою, лише повна прозорість дій та письмова фіксація відмов співвласників гарантують безпеку новому господарю метражу.

Часті питання

Як поділити будинок при розлученні у 2026 році?

За загальним правилом, нерухомість, придбана у шлюбі, ділиться навпіл. Проте зараз суди частіше враховують походження коштів та наявність шлюбного договору. Найкращий варіант — укласти нотаріальну угоду про поділ майна, щоб уникнути багаторічних тяганин і зберегти нерви.

Як оформити квартиру, щоб не ділити при розлученні?

Найкращий спосіб — укласти шлюбний договір або оформити майно як особисту приватну власність. Якщо квартира придбана за кошти, отримані до шлюбу або в дарунок, обов'язково зафіксуйте це документально. Також треба прописувати джерела фінансування безпосередньо в договорі купівлі-продажу.

