Поділ квартири при розлученні: які помилки можуть коштувати житла

Жінка з документами та будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Поділ майна після розлучення часто відкладають "на потім", але саме це і створює найбільші ризики. Багато хто помилково вважає, що через кілька років право на квартиру зникає. Насправді закон працює інакше.

Ключову роль відіграє не сам факт розлучення, а момент порушення права, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Романа Сімутіна.

Чи діє строк давності без розлучення

Перше правило стосується подружжя, яке формально ще у шлюбі. У такому випадку строк позовної давності не застосовується.

"Якщо шлюб між подружжям не розірвано, то турбуватися взагалі немає про що", — підкреслює Сімутін.

Ви можете жити окремо десять років, не ділити квартиру, і все одно матимете на неї повне право.

Який строк поділу майна після розлучення

Друга норма вже стосується колишнього подружжя. Після розірвання шлюбу діє строк у три роки для звернення до суду.

Йдеться насамперед про ситуації, коли майно оформлене на одного, а інший фактично ним не користується. Саме тоді і виникає потреба юридично зафіксувати свою частку, наголошує адвокат.

Коли починається відлік трьох років

Після розлучення ситуація змінюється, але не автоматично. Багато хто боїться дати в рішенні суду, але відлік трьох років починається не з моменту розірвання шлюбу.

"Позовна давність обчислюється від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення свого права", — підкреслює Сімутін.

Наприклад, якщо колишній чоловік чи дружина тихо продали спільну квартиру без вашої згоди, строк починає рахуватися саме з моменту, коли про це стало відомо — навіть якщо минуло кілька років. Або якщо вас просто перестали пускати в оселю, де є ваша частка.

Що важливо довести у суді

У таких справах вирішальним стає доказ моменту, коли людина дізналася про порушення. Якщо ви прийдете в суд через п'ять років після розлучення, вам доведеться чітко пояснити: чому ви звернулися саме зараз? Суд шукатиме підтвердження того, коли саме ви дізналися про "зраду" щодо майна.

Це можуть бути:

офіційні витяги з реєстрів (коли ви побачили, що власник змінився);

скриншоти листування, де вам відмовляють у доступі до хати;

дата отримання інформації про продаж.

Саме ці обставини, зазначає Сімутін, впливають на можливість повернути квартиру або компенсацію.

Що ще варто знати про нерухомість у шлюбі

Питання про те, чи стає подарована квартира спільним набутком пари, має чітку юридичну відповідь. Нотаріус Галина Ненченко у коментарі Новини.LIVE пояснила, що за загальним правилом майно, отримане у шлюбі, вважається спільною сумісною власністю, проте у випадку з подарунками діють винятки.

"Якщо нерухомість подарована одному з подружжя особисто, без участі іншого, вона вважається особистою власністю обдаровуваного", — зазначає експерт.

Ситуація змінюється лише тоді, коли в договорі прямо вказано обох партнерів як отримувачів майна. Важливо пам'ятати й про зворотний бік: розпорядження вже наявною спільною нерухомістю потребує обов'язкової участі обох сторін.

Як наголошує Ненченко, договір дарування такого об'єкта має укладатися виключно за згоди чоловіка та дружини, адже "інакше такий договір може бути визнаний недійсним". Таким чином, статус майна залежить від змісту правочину та способу його оформлення.

Як повідомляли Новини.LIVE, поділ майна під час розлучення зазвичай завдає чимало клопоту, проте ситуація з неприватизованою квартирою є специфічною. Оскільки таке житло фактично перебуває у власності держави чи громади, звичний принцип поділу навпіл тут не діє — ділити юридично немає чого.

Також Новини.LIVE розповідали, що розлучення з іпотекою за плечима — це той випадок, коли емоції треба вимкнути й переключитися на мову цифр, щоб не залишитися з порожніми кишенями. Багато хто наївно сподівається, що відсутність підпису в банківському договорі звільняє від боргів або дає право одноосібно володіти житлом. Проте юридична реальність значно суворіша: зобов'язання та квадратні метри діляться зовсім не так просто, як здається на перший погляд.