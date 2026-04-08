Раздел имущества при разводе: 3 правила, чтобы не потерять квартиру

Дата публикации 8 апреля 2026 14:32
Раздел квартиры при разводе: какие ошибки могут стоить жилья
Женщина с документами и дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Раздел имущества после развода часто откладывают "на потом", но именно это и создает наибольшие риски. Многие ошибочно полагают, что через несколько лет право на квартиру исчезает. На самом деле закон работает иначе.

Ключевую роль играет не сам факт развода, а момент нарушения права, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Романа Симутина.

Действует ли срок давности без развода

Первое правило касается супругов, которые формально еще в браке. В таком случае срок исковой давности не применяется.

"Если брак между супругами не расторгнут, то беспокоиться вообще не о чем", — подчеркивает Симутин.

Вы можете жить отдельно десять лет, не делить квартиру, и все равно будете иметь на нее полное право.

Какой срок раздела имущества после развода

Вторая норма уже касается бывших супругов. После расторжения брака действует срок в три года для обращения в суд.

Речь идет прежде всего о ситуации, когда имущество оформлено на одного, а другой фактически им не пользуется. Именно тогда и возникает потребность юридически зафиксировать свою долю, отмечает адвокат.

Когда начинается отсчет трех лет

После развода ситуация меняется, но не автоматически. Многие боятся даты в решении суда, но отсчет трех лет начинается не с момента расторжения брака.

"Исковая давность исчисляется со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права", — подчеркивает Симутин.

Например, если бывший муж или жена тихо продали совместную квартиру без вашего согласия, срок начинает считаться именно с момента, когда об этом стало известно - даже если прошло несколько лет. Или если вас просто перестали пускать в дом, где есть ваша доля.

Что важно доказать в суде

В таких делах решающим становится доказательство момента, когда человек узнал о нарушении. Если вы придете в суд через пять лет после развода, вам придется четко объяснить: почему вы обратились именно сейчас? Суд будет искать подтверждение того, когда именно вы узнали об "измене" в отношении имущества.

Это могут быть:

  • официальные выписки из реестров (когда вы увидели, что владелец изменился);
  • скриншоты переписки, где вам отказывают в доступе к дому;
  • дата получения информации о продаже.

Именно эти обстоятельства, отмечает Симутин, влияют на возможность вернуть квартиру или компенсацию.

Что еще стоит знать о недвижимости в браке

Вопрос о том, становится ли подаренная квартира общим достоянием пары, имеет четкий юридический ответ. Нотариус Галина Ненченко в комментарии Новини.LIVE объяснила, что по общему правилу имущество, полученное в браке, считается общей совместной собственностью, однако в случае с подарками действуют исключения.

"Если недвижимость подарена одному из супругов лично, без участия другого, она считается личной собственностью одариваемого", — отмечает эксперт.

Ситуация меняется только тогда, когда в договоре прямо указаны оба партнера как получатели имущества. Важно помнить и об обратной стороне: распоряжение уже имеющейся общей недвижимостью требует обязательного участия обеих сторон.

Как отмечает Ненченко, договор дарения такого объекта должен заключаться исключительно с согласия мужа и жены, ведь "иначе такой договор может быть признан недействительным". Таким образом, статус имущества зависит от содержания сделки и способа ее оформления.

Как сообщали Новини.LIVE, раздел имущества при разводе обычно доставляет немало хлопот, однако ситуация с неприватизированной квартирой является специфической. Поскольку такое жилье фактически находится в собственности государства или общины, привычный принцип разделения пополам здесь не действует — делить юридически нечего.

Также Новини.LIVE рассказывали, что развод с ипотекой за плечами — это тот случай, когда эмоции надо выключить и переключиться на язык цифр, чтобы не остаться с пустыми карманами. Многие наивно надеются, что отсутствие подписи в банковском договоре освобождает от долгов или дает право единолично владеть жильем. Однако юридическая реальность значительно строже: обязательства и квадратные метры делятся совсем не так просто, как кажется на первый взгляд.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
