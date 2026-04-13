Розірвання договору із забудовником в Україні: як обійтись без штрафів та повернути гроші

Будівництво багатоповерхівки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Інвестування в первинний ринок нерухомості завжди несе певні ризики, і іноді єдиним правильним виходом стає відмова від угоди. Багато хто з українців боїться величезних штрафів, які забудовники прописують у договорах, щоб утримати клієнта. Проте чинне законодавство дає можливість вийти з договору без серйозних втрат — але за певних умов.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на фахівців адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" розповідає, як правильно діяти, щоб не залишитися і без квартири, і без грошей.

Коли можна розірвати договір із забудовником

Зазвичай інвестори починають думати про вихід з проєкту, коли терміни здачі будинку переносяться вже втретє. Це найвагоміша причина, але не єдина.

Ви маєте повне право вимагати розірвання, якщо площа квартири раптом "виросла" на зайві 10 метрів без попередження, або замість обіцяного цегляного будинку звели панельку.

Головне — зафіксувати, що забудовник порушив саме "істотні умови", які були прописані в паперах при підписанні.

Як розірвати договір без штрафу

Штрафи передбачені майже в кожному договорі, але їх можна уникнути. Якщо ви йдете з власної ініціативи, бо просто передумали — санкцій не уникнути.

Якщо ж забудовник сам порушив умови, відповідальність інвестора знімається. Без штрафів можна вийти, якщо:

забудовник порушив істотні умови;

санкції є несправедливими або незаконними;

ініціатором фактично виступає забудовник;

суд визнає порушення прав інвестора.

Судова практика показує, що у разі доведених порушень суди часто підтримують покупців, наголошують адвокати.

Порядок розірвання договору із забудовником

Є кілька варіантів припинення відносин. Найпростіший — за згодою сторін, коли забудовник погоджується повернути кошти.

Також можливі одностороннє розірвання, якщо це передбачено договором і судове розірвання у разі конфлікту.

На практиці мирний варіант дозволяє швидше отримати гроші, але не завжди є можливим.

Фахівці не радять одразу бігти до суду, спочатку треба спробувати "мирний" шлях. Напишіть офіційну претензію: детально вкажіть, що саме вас не влаштовує, і додайте вимогу повернути кошти протягом конкретного терміну (зазвичай 30 днів). Відправляйте цей лист обов’язково поштою з описом вкладення.

Якщо забудовник ігнорує лист або каже, що грошей немає — це прямий сигнал для підготовки позову, адже кожне ваше письмове звернення стане доказом у залі суду.

Що ще варто знати при купівлі квартири в новобудові

У 2026 році придбання житла на первинному ринку України вимагає холодного розрахунку, оскільки яскраві рендери ЖК часто приховують хронічні проблеми галузі, розповіла оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

Основним викликом для інвесторів залишається критичне недотримання графіків будівництва.

"Середні затримки з введенням в експлуатацію нових ЖК в нас зараз сягають 18-24 місяці", — пояснює Берещак.

Через це покупці фактично стають безплатними кредиторами для девелоперів, які намагаються латати фінансові діри.

Також, за її словами, важливо розуміти, що за відсутності власних резервів у забудовника "гроші покупця — вони не в мрії, а в ризику", адже стара модель фінансування за рахунок нових продажів остаточно вичерпала себе.

Тому перед угодою варто ретельно перевіряти наявність у компанії надійного фінансового "плеча", щоб не поповнити лави ошуканих власників довгобудів.

Як повідомляли Новини.LIVE, купуючи квартиру в новобудові, ви можете виявити, що угоду пропонують укласти не з девелопером, а через фонд, кооператив чи сторонню особу. Хоча таку співпрацю часто називають звичною справою, юристи радять бути обережними, адже подібні посередницькі схеми нерідко стають пасткою для інвестора.

Також Новини.LIVE розповідали, що запровадження нових вимог щодо обов’язкових укриттів викликало хвилю занепокоєння серед інвесторів, які побоюються ретроспективних змін у правилах для майже готових об’єктів 2026 року. Проте ці тривоги щодо безпеки капіталовкладень наразі виглядають перебільшеними, оскільки реальний стан справ на ринку залишається стабільним. На практиці процедура введення будинків в експлуатацію проходить без тих потрясінь, яких очікували вкладники.