Ринок нерухомості Як покупці втрачають квартири через договори з "фірмами-прокладками"

Як покупці втрачають квартири через договори з "фірмами-прокладками"

Дата публікації: 18 березня 2026 11:22
Новобудова у Голосіївському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

На первинному ринку житла інвесторам нерідко пропонують підписувати договори не із забудовником, а з різними посередниками. Це можуть бути кооперативи, фонди, приватні компанії або навіть фізичні особи. Такі схеми часто подають як стандартну практику. Однак юристи попереджають, що саме тут приховані серйозні ризики для покупців.

Подібні договори можуть створити серйозні проблеми, коли справа доходить до оформлення права власності на квартиру, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката з нерухомості Ігоря Бузовського.

"Дуже часто при купівлі квартир у новобудовах інвесторам пропонують підписувати договори із кооперативами, фондами, приватними особами", — пояснює юрист.

Чому договори з "прокладками" небезпечні

За словами Бузовського, ключова проблема полягає в тому, що компанії-посередники нерідко не мають офіційного відношення до будівництва.

"Спільною рисою всіх тих осіб було те, що вони, як правило, не мали жодного офіційного відношення до будівництва", — наголосив адвокат.

Логіка закону жорстка: власником збудованого житла стає замовник будівництва (той, у кого земля) або генпідрядник. Якщо ви підписали папірець із посередником, який просто "проходив повз", виникає правова прірва. Гроші ви віддали, а підстав вимагати квартиру — нуль.

Судові рішення щодо інвесторів новобудов

Проблема вже активно проявляється у судовій практиці. За словами адвоката, один із судів в Одесі зараз розглядає велику кількість справ щодо скандального житлового комплексу.

Інвесторам запропонували доплатити за квадратні метри, щоб отримати квартири. Частина людей погодилася, але багато хто вирішив відстоювати свої права у суді.

Проте перші рішення виявилися невтішними.

"І ось полетіли перші судові ластівки — в позові відмовити повністю", — повідомив юрист.

Причина проста: гроші були сплачені компанії, яка не була ані замовником будівництва, ані генеральним підрядником.

Тому, перш ніж нести валізу з грошима у відділ продажів, зніміть рожеві окуляри. Перевірте, чи фігурує в договорі саме замовник будівництва, а не чергова "прокладка". Бо навіть чеки про повну оплату не врятують вас від багаторічних судів, якщо юридично ви купили "повітря" у сторонньої особи. 

"Якщо ви є інвестором та ваші будинки ще будуються, то перевірте, з ким ви укладали договір", — радить Бузовський.

Бо потім може бути пізно.

Як повідомлялось, у березні 2026 року український ринок новобудов демонструє суттєвий ціновий контраст між регіонами. Хоча вартість квадратного метра впевнено повзе вгору майже всюди, динаміка здорожчання залишається нерівномірною. Найвищі цінники традиційно утримують столичні девелопери та забудовники в західних областях країни.

Також ми розповідали, що відтепер в Україні будівництво нових багатоповерхівок неможливе без облаштування сучасних укриттів. Президент підписав закон, що зобов’язує девелоперів інтегрувати захисні споруди безпосередньо у проєктну документацію ще до початку робіт.

Часті питання

Як перевірити чи зданий будинок в експлуатацію

Найпростіше — заглянути в Реєстр будівельної діяльності на порталі "Дія". Там має бути номер сертифіката відповідності або декларації про готовність. Також перевірте наявність поштової адреси та техпаспорта. Якщо забудовник уникає показу цих паперів, краще не ризикувати з купівлею.

Як безпечно купити квартиру в новобудові?

Спершу перевірте репутацію забудовника та дозвільні документи на землю. Краще обирати готові об’єкти або будинки на фінальних етапах.
 Повна оплата дає максимальну знижку, але розтермінування від девелопера дозволяє розбити суму без банківських переплат. Обов’язково вичитуйте договір разом із юристом перед підписанням.

іпотека забудова забудовники купити квартиру купити житло в Києві
Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
