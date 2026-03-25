Первинний ринок нерухомості в Україні фактично зник у цих містах: список

Будівництво багатоповерхівки у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні ринок новобудов розвивається нерівномірно. В одних містах будівництво пожвавлюється, в інших — фактично зупинилося. Причини різні: безпекові ризики, відтік населення, зміна попиту. У результаті з’явилися міста, де первинний ринок майже зник як явище.

Оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE розповіла про міста, де первинний ринок став "на паузу".

Де в Україні немає новобудов

Найважча ситуація прогнозовано склалася у містах, що перебувають під постійним прицілом ворога. Харків та Дніпро, які колись були потужними центрами забудови, сьогодні демонструють мінімальну активність. Експертка зауважує, що ситуація там близька до критичної.

"У нас є ринки, які стали, і це треба визнавати. Харків… зараз ми первинку Харкова оцінюємо як заморожку", — наголосила Берещак..

Це не просто призупинення продажів — це фактична зупинка життєвого циклу об’єктів. Навіть ті проєкти, що були розпочаті до повномасштабного вторгнення, часто залишаються недобудованими через відсутність нових інвестицій та зміну пріоритетів населення.

Чому зупинився первинний ринок

Причина стагнації криється не лише у фізичній небезпеці, а й у докорінній зміні поведінки споживача. Люди більше не готові ризикувати грошима, вкладаючи їх у "фундамент", який може бути зруйнований або просто ніколи не добудований.

"Дніпро також доволі депресивний первинний ринок… запити переселенців змістилися в сторону готового житла", — зазначає Берещак.

Це логічно: коли житло потрібне "на вчора", інвестування в будівництво тривалістю у два-три роки виглядає сумнівною авантюрою. До переліку найбільш постраждалих регіонів також входять Запоріжжя та прифронтові міста, де нові ЖК практично не стартують.

Що відбувається з новобудовами в Києві

Навіть відносно спокійний столичний регіон не уникнув системних проблем. Головний біль київських девелоперів — хронічні затримки. За словами експертки, середні терміни введення будинків в експлуатацію наразі "запізнюються" на 18-24 місяці.

Причина — у краху старої фінансової моделі. Довгий час український девелопмент нагадував певну подобу піраміди, де добудова старих об’єктів фінансувалася за рахунок продажів у нових чергах.

"Більшість працювали за схемою… коли один об’єкт добудовується за рахунок іншого", — підкреслює Берещак.

До війни це ще працювало, але криза показала слабкість моделі. І приклади великих проблемних забудовників — Укрбуд, Київміськбуд — лише підтвердили ризики для інвесторів.



Як повідомлялось, в Україні будівництво нових багатоповерхівок вже неможливе без облаштування сучасних захисних споруд. Президент підписав закон, який зобов’язує девелоперів інтегрувати надійні укриття в проєктну документацію ще на старті планування.

Також ми розповідали, що незважаючи на складні воєнні умови та дефіцит інвестицій, український ринок новобудов у 2025 році проявив дивовижну стійкість. Забудовники не просто втримали позиції, а й запустили реалізацію 214 нових проєктів, причому основна активність змістилася у досить несподівані регіони.

Часті питання

Скільки часу будується багатоповерхівка в Україні?

Зведення будинку на 10-16 поверхів зазвичай триває від 1,5 до 2,5 років. Близько 6 місяців займає "нульовий" цикл, рік — моноліт і стіни, ще пів року — фасад та комунікації. У 2026 році на терміни суттєво впливає наявність автономного живлення та обов'язкових залізобетонних укриттів.

Яка послідовність ремонту в новобудові?

Спершу розробіть проєкт і демонтуйте зайві перегородки. Далі — "брудна" база: розводка електрики, труб, встановлення інсталяцій та штукатурка. Після стяжки підлоги й шпаклювання стін переходьте до чистового оздоблення: плитки, ламінату, фарбування та монтажу освітлення.