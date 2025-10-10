Пошкодження нерухомості внаслідок обстрілу — як захистити права та отримати виплати

Пошкоджений внаслідок атаки РФ будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні через війну тисячі людей стикаються з пошкодженням або знищенням їхнього майна внаслідок обстрілів. Зруйновані будинки, квартири, офіси — це не лише матеріальні збитки, а й величезний стрес для власників. Для тих, чиє майно пошкоджене, важливо діяти швидко, але правильно.

Як наголошує адвокат Артем Ріпенко, передусім потрібно переконатися, що небезпека минула, і лише після цього повертатися до зруйнованого об’єкта.

Після усунення небезпеки ДСНС, поліція чи СБУ проводять огляд місця події. Власник має право бути присутнім і отримати статус потерпілого. На цьому етапі головне — зробити детальну фото- та відеофіксацію усіх руйнувань. Це стане першою доказовою базою для відшкодування.

Як зафіксувати пошкодження нерухомості

Кожна деталь має значення: уламки, вибиті шибки, тріщини — усе потрібно задокументувати. Зробіть фото з різних ракурсів, додайте короткий опис, дату та місце.

"Через деякий час варто також зберегти інформацію з інтернету про обстріл — новини можуть зникнути, а це важливий доказ", — радить Ріпенко.

Якщо пошкодження незначні (наприклад, вибиті вікна), допомогу можуть надати місцеві органи влади або міжнародні фонди. Для цього потрібно подати заяву або звернутися до ЦНАПу.

Що варто зробити одразу після обстрілу:

зафіксувати наслідки фото- та відео;

зібрати свідчення очевидців (якщо можливо);

викликати поліцію, СБУ або ДСНС;

отримати копії актів і протоколів, складених службами.

Як подати заяву про пошкодження житла через Дію

Якщо пошкоджено квартиру чи будинок, власник може подати повідомлення через портал "Дія". Це робиться самостійно або через нотаріуса чи адміністратора ЦНАПу.

До заяви додають фото- чи відеодокази, після чого дані потрапляють до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ). Саме цей реєстр є базою для отримання компенсації.

Для комерційної нерухомості потрібно звернутися до місцевої комісії, яка:

проводить обстеження об’єкта;

складає акт із повними відомостями;

передає інформацію до РПЗМ.

Власнику варто проконтролювати, щоб акт містив усі дані про ступінь руйнування і стан будівлі. Це впливає на подальше рішення щодо компенсації.

Як отримати компенсацію за зруйноване житло

Якщо житло непридатне для проживання, можна подати заяву через Дію або ЦНАП. У ній зазначають анкетні дані, характеристики об’єкта та вибирають форму компенсації — житловий сертифікат або грошову виплату.

Комісія оцінює розмір збитків за урядовими коефіцієнтами. Якщо власник обирає сертифікат, після бронювання коштів у Дії можна купити нове житло, а оплата продавцю здійснюється безпосередньо із сертифіката.

Додаткові варіанти допомоги:

тимчасове житло з місцевих фондів;

участь у програмах відбудови від міжнародних організацій;

допомога від волонтерських чи благодійних фондів.

Як відновити документи на зруйноване майно

Втрата документів не є підставою для відмови у компенсації. Їх можна відновити через Дію або у відповідних держорганах. Якщо дані про власність є в державних реєстрах, дублікати не обов’язкові.

Якщо документи знищено, можна скористатися альтернативними механізмами:

звернення до реєстрів для підтвердження права власності;

подання копій документів, що збереглися у власника або родичів;

використання актів комісій чи довідок із місцевих рад.

Чи потрібно відкривати кримінальне провадження

У випадках воєнних злочинів, пов’язаних із руйнуванням майна, відкривається кримінальне провадження. Це роблять СБУ або Національна поліція. Власник може бути визнаний потерпілим і долучити свої докази.

"Значну частину дій можна виконати самостійно, однак юридична підтримка є бажаною на кожному етапі — від збору доказів до подання позову", — зазначає Ріпенко.

Як повідомлялось, власники зруйнованих квартир у будинках-об'єктах культурної спадщини тепер можуть отримати більші компенсації за програмою "єВідновлення". Це стало можливим завдяки спеціальній формулі розрахунку житлових сертифікатів.

Також ми розповідали про стан пошкоджених російською агресією житлових будинків у Запоріжжі, фінансування їх відновлення та допомогу постраждалим мешканцям.