Повреждение недвижимости в результате обстрела — как защитить права и получить выплаты

Поврежденный в результате атаки РФ дом в Киеве. Фото: Новости.LIVE

В Украине из-за войны тысячи людей сталкиваются с повреждением или уничтожением их имущества в результате обстрелов. Разрушенные дома, квартиры, офисы — это не только материальный ущерб, но и огромный стресс для владельцев. Для тех, чье имущество повреждено, важно действовать быстро, но правильно.

Как отмечает адвокат Артем Рипенко, прежде всего нужно убедиться, что опасность миновала, и только после этого возвращаться к разрушенному объекту.

После устранения опасности ГСЧС, полиция или СБУ проводят осмотр места происшествия. Владелец имеет право присутствовать и получить статус пострадавшего.

На этом этапе главное — сделать подробную фото- и видеофиксацию всех разрушений. Это станет первой доказательной базой для возмещения.

Как зафиксировать повреждения недвижимости

Каждая деталь имеет значение: обломки, выбитые стекла, трещины — все нужно задокументировать. Сделайте фото с разных ракурсов, добавьте краткое описание, дату и место.

"Через некоторое время стоит также сохранить информацию из интернета об обстреле — новости могут исчезнуть, а это важное доказательство", — советует Рипенко.

Если повреждения незначительные (например, выбиты окна), помощь могут оказать местные органы власти или международные фонды. Для этого нужно подать заявление или обратиться в ЦПАУ.

Что стоит сделать сразу после обстрела:

зафиксировать последствия фото- и видео;

собрать показания очевидцев (если возможно);

вызвать полицию, СБУ или ГСЧС;

получить копии актов и протоколов, составленных службами.

Как подать заявление о повреждении жилья через Дію

Если повреждена квартира или дом, владелец может подать сообщение через портал "Дія". Это делается самостоятельно или через нотариуса или администратора ЦПАУ.

К заявлению добавляют фото- или видеодоказательства, после чего данные попадают в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ). Именно этот реестр является базой для получения компенсации.

Для коммерческой недвижимости нужно обратиться в местную комиссию, которая:

проводит обследование объекта;

составляет акт с полными сведениями;

передает информацию в РПУИ.

Владельцу стоит проконтролировать, чтобы акт содержал все данные о степени разрушения и состоянии здания. Это влияет на дальнейшее решение о компенсации.

Как получить компенсацию за разрушенное жилье

Если жилье непригодно для проживания, можно подать заявление через Дію или ЦПАУ. В нем указывают анкетные данные, характеристики объекта и выбирают форму компенсации — жилищный сертификат или денежную выплату.

Комиссия оценивает размер убытков по правительственным коэффициентам. Если владелец выбирает сертификат, после бронирования средств в Дії можно купить новое жилье, а оплата продавцу осуществляется непосредственно из сертификата.

Дополнительные варианты помощи:

временное жилье из местных фондов;

участие в программах восстановления от международных организаций;

помощь от волонтерских или благотворительных фондов.

Как восстановить документы на разрушенное имущество

Потеря документов не является основанием для отказа в компенсации. Их можно восстановить через Дію или в соответствующих госорганах. Если данные о собственности есть в государственных реестрах, дубликаты не обязательны.

Если документы уничтожены, можно воспользоваться альтернативными механизмами:

обращение в реестры для подтверждения права собственности;

представление копий документов, сохранившихся у владельца или родственников;

использование актов комиссий или справок из местных советов.

Нужно ли открывать уголовное производство

В случаях военных преступлений, связанных с разрушением имущества, открывается уголовное производство. Это делают СБУ или Национальная полиция. Владелец может быть признан потерпевшим и приобщить свои доказательства.

"Значительную часть действий можно выполнить самостоятельно, однако юридическая поддержка желательна на каждом этапе — от сбора доказательств до подачи иска", — отмечает Рипенко.

Как сообщалось, владельцы разрушенных квартир в домах-объектах культурного наследия теперь могут получить большие компенсации по программе "єВідновлення". Это стало возможным благодаря специальной формуле расчета жилищных сертификатов.

Также мы рассказывали о состоянии поврежденных российской агрессией жилых домов в Запорожье, финансировании их восстановления и помощи пострадавшим жителям.