Посвідка на постійне проживання в Україні — що треба знати про оформлення

Посвідка на постійне проживання в Україні залишається одним із найбільш стабільних документів для іноземців, адже дає можливість жити в країні без обмеження строку перебування. Хоча сама картка потребує періодичної заміни, статус постійного проживання зберігається безстроково.

Люди з посвідкою на постійне проживання в Україні користуються практично всіма можливостями, доступними громадянам, зазначають фахівці порталу Advokat Market.

Винятком є лише політичні права. Статус відкриває шлях до повноцінного життя в Україні, включно з правом офіційної роботи без окремого дозволу.

Такі особи можуть:

вільно в’їжджати й виїжджати з України;

укладати трудові договори й навчатись у будь-яких закладах;

отримувати медичну та соціальну допомогу;

відкривати рахунки і проводити банківські операції;

купувати нерухомість і здійснювати інші цивільні дії.

"Статус постійного проживання не гарантує громадянства, проте спрощує подальші процедури", — кажуть юристи.

Документи для оформлення дозволу на імміграцію

Перш ніж отримати безстрокову посвідку, заявник проходить етап оформлення дозволу на імміграцію. Це ключова умова, без якої подання на посвідку неможливе.

До пакета документів входять:

заява, сформована під час подачі;

паспорт із перекладом;

підтвердження підстав для імміграції;

довідка про несудимість;

інформація про наявність житла чи можливість його оренди;

медична довідка встановленого зразка;

фотокартки;

квитанція про оплату адмінпослуги.

Документи для посвідки на постійне проживання в Україні

Після отримання позитивного рішення про імміграцію заявник готує другий пакет документів.

До нього входять:

заява-анкета;

паспорт і нотаріальний переклад;

копія рішення про дозвіл на імміграцію;

квитанція про оплату;

ідентифікаційний код (за наявності).

Документи іноземною мовою перекладаються та засвідчуються в установленому порядку.

Куди подавати документи на посвідку

Місце подачі залежить від того, де перебуває заявник. В Україні документи подають до територіальних підрозділів Державної міграційної служби. Представник може підготувати пакет замість заявника, однак біометричні дані подаються особисто.

Ті, хто проживає за кордоном, звертаються до консульських установ України у своїй країні. Після отримання дозволу на імміграцію вони в’їжджають в Україну та завершують оформлення посвідки вже в підрозділі ДМС.

