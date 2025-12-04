Постоянный вид на жительство в Украине — что нужно знать об оформлении

Мужчина читает документы. Фото: Freepik

Постоянный вид на жительство в Украине остается одним из самых стабильных документов для иностранцев, ведь дает возможность жить в стране без ограничения срока пребывания. Хотя сама карточка требует периодической замены, статус постоянного проживания сохраняется бессрочно.

Люди с постоянным видом на жительство в Украине пользуются практически всеми возможностями, доступными гражданам, отмечают специалисты портала Advokat Market.

Исключением являются лишь политические права. Статус открывает путь к полноценной жизни в Украине, включая право официальной работы без отдельного разрешения.

Такие люди могут:

свободно въезжать и выезжать из Украины;

заключать трудовые договоры и учиться в любых заведениях;

получать медицинскую и социальную помощь;

открывать счета и проводить банковские операции;

покупать недвижимость и совершать другие гражданские действия.

"Статус постоянного проживания не гарантирует гражданства, однако упрощает дальнейшие процедуры", — говорят юристы.

Документы для оформления разрешения на иммиграцию

Прежде чем получить бессрочный вид, заявитель проходит этап оформления разрешения на иммиграцию. Это ключевое условие, без которого подача на вид на жительство невозможна.

В пакет документов входят:

заявление, сформированное во время подачи;

паспорт с переводом;

подтверждение оснований для иммиграции;

справка о несудимости;

информация о наличии жилья или возможность его аренды;

медицинская справка установленного образца;

фотографии;

квитанция об оплате админуслуги.

Документы для постоянного вида на жительство в Украине

После получения положительного решения об иммиграции заявитель готовит второй пакет документов.

В него входят:

заявление-анкета;

паспорт и нотариальный перевод;

копия решения о разрешении на иммиграцию;

квитанция об оплате;

идентификационный код (при наличии).

Документы на иностранном языке переводятся и заверяются в установленном порядке.

Куда подавать документы на вид на жительство

Место подачи зависит от того, где находится заявитель. В Украине документы подают в территориальные подразделения Государственной миграционной службы. Представитель может подготовить пакет вместо заявителя, однако биометрические данные подаются лично.

Те, кто проживает за рубежом, обращаются в консульские учреждения Украины в своей стране. После получения разрешения на иммиграцию они въезжают в Украину и завершают оформление вида уже в подразделении ГМС.

