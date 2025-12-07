Анулювання права власності на нерухомість — які причини для скасування у 2026 році

Чоловік читає документи. Фото: Freepik

В Україні право власності на нерухомість і надалі залишатиметься ключовою гарантією стабільності для українців, однак у 2026 році ризики втрати такого права залишаться реальними. Навіть бездоганний пакет документів не забезпечує абсолютного захисту, адже закон прямо допускає ситуації, коли реєстрацію можуть скасувати.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чому можуть анулювати право власності на нерухомість у 2026 році

Як зазначено в статті 26 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", реєстрація може бути припинена, якщо встановлено незаконність попереднього рішення.

Помилки державної реєстрації нерухомості

Часто підставою для анулювання стає неправильне внесення інформації до реєстру. Технічні неточності — площа, адреса, конфігурація — можуть стати формальним приводом для перегляду даних.

Складнішим є випадок, коли порушено процедуру реєстрації, наприклад:

подані документи виявилися недійсними;

реєстратор проігнорував законодавчі обмеження;

майно зареєстровано без достатніх підтверджень права.

У таких ситуаціях скасування можливе у судовому порядку.

Втрата нерухомості після недійсної угоди

Будь-який правочин, який суд визнає недійсним, автоматично тягне за собою припинення права власності.

Глави 16 та 18 Цивільного кодексу України встановлюють, що договір втрачає юридичну силу, якщо:

він укладений під обманом, тиском або помилкою;

підписаний особою без дієздатності;

оформлений без згоди співвласників;

не дотримано нотаріальної форми.

У таких випадках право власності повертається первісному власнику або переходить у стан спірного до завершення судового розгляду.

Реквізиція нерухомості в умовах державної необхідності

Держава зберігає право тимчасово або постійно відчужувати майно у разі суспільної потреби. Стаття 353 ЦКУ визначає реквізицію як законну процедуру вилучення майна з компенсацією, передусім у період дії воєнного чи надзвичайного стану.

У 2026 році ризик таких рішень залишається, адже відповідні закони діють і надалі.

Припинення права власності через суд

Суд може розглядати й інші підстави для припинення права, серед яких:

звернення стягнення за іпотекою при невиконанні кредитних умов;

вилучення земельної ділянки для суспільних потреб;

конфіскація як санкція за злочини, передбачена статтею 354 ЦКУ та Кримінальним кодексом.

Ці механізми застосовуються лише у чітко визначених законом випадках, проте власнику важливо усвідомлювати їхню можливість.

Як повідомлялось, багато власників житла зберігають право власності, зареєстроване лише в архівних документах Бюро технічної інвентаризації (БТІ) до 2013 року. Хоча ці відомості не відображені у сучасному Державному реєстрі прав, це не впливає на юридичну силу їхніх оригінальних документів.

Також ми розповідали, що в Україні володіння житлом — це вже не просто папка з одним-двома аркушами. Сьогодні це комплексний набір правовстановлюючих документів, що не тільки підтверджує ваше право на квартиру, але й слугує надійним захистом від юридичних проблем. Саме тому охайне та системне зберігання цих матеріалів є прямою інвестицією у спокій власника.