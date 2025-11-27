Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Право власності на нерухомість — як зареєструвати без ризиків

Право власності на нерухомість — як зареєструвати без ризиків

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 14:32
Реєстрація права власності на нерухомість в Україні — як проходить процедура у 2025 році
Жінка читає документи. Фото: Freepik

Реєстрація права на нерухомість в Україні залишається однією з ключових процедур, яка визначає юридичну безпеку власника. Саме вона підтверджує, що об’єкт належить конкретній особі, а інформація про нього внесена до Державного реєстру речових прав. Без цього неможливо провести жодної юридичної операції з майном у майбутньому.

Тому важливо розуміти алгоритм дій та нюанси, які впливають на результат, наголошують в юридичній компанії "Бачинський та партнери".

Реклама
Читайте також:

Хто проводить реєстрацію права власності на нерухомість

В Україні оформлення прав здійснюють державні реєстратори, нотаріуси та ЦНАПи, що мають доступ до реєстру. Частину повноважень можуть виконувати акредитовані суб’єкти.

Усі вони працюють в єдиній системі, яка зберігає інформацію про об’єкти та офіційно підтверджує право власності.

Які документи потрібні для реєстрації права власності

Для проведення реєстрації власнику необхідно підготувати пакет документів. Основними є:

  • документ, що підтверджує виникнення права власності (договір купівлі продажу, спадщина, дарування);
  • паспорт та код заявника;
  • квитанція про оплату адміністративного збору.

Для новобудов додається технічний паспорт. У деяких випадках можуть вимагати витяг з інвентаризації або документи, що підтверджують законність будівництва.

Як проходить процедура реєстрації права власності

Процес складається з кількох стандартних етапів. Спочатку подаються документи у ЦНАП, до нотаріуса або реєстратора. Потім відбувається перевірка інформації, після якої дані вносять до Державного реєстру речових прав. 

Завершальним етапом є отримання витягу, який підтверджує право власності. Зазвичай процедура триває до п’яти робочих днів, але за додаткову оплату строк можуть скоротити.

Що вноситься до Держреєстру

У реєстрі зберігається вичерпна інформація про майно та його власника.

Система показує:

  • прізвище та ідентифікаційні дані особи;
  • тип об’єкта;
  • площу;
  • адресу;
  • кадастровий номер. 

Важливими є відомості про обмеження — арешти, заборону відчуження, іпотеку. Також фіксується вся історія переходу прав. Саме ці дані використовують для підтвердження юридичної чистоти нерухомості.

Помилки при реєстрації права власності на нерухомість

Найчастіші труднощі пов’язані з неточностями у правовстановлюючих документах або розбіжностями у характеристиках об’єкта. Проблеми виникають і через неповний пакет документів, а також через наявні обтяження, які не були зняті вчасно.

Серед інших ризиків — помилки у даних заявника або подання документів до суб’єкта, який не має відповідних повноважень.

"Щоб уникнути ускладнень, власникам варто перевіряти всі документи заздалегідь та контролювати точність інформації, що вноситься до реєстру. Це гарантує правильне оформлення права та безпечні угоди з нерухомістю у майбутньому", — наголошують юристи.

Як повідомлялось, право власності на житло в Україні — це не просто папери, а комплексний пакет документів, що підтверджує ваші права на квартиру та забезпечує юридичний захист. Системне зберігання цих матеріалів є ключовою інвестицією у ваш власний спокій і безпеку.

Також ми розповідали, що купівля нерухомості є відповідальним кроком із значними фінансовими ризиками. Щоб уникнути юридичних проблем та втрати коштів, критично важливо здійснити комплексну перевірку, зосереджуючись на трьох ключових аспектах: документах на об'єкт, особі продавця та стані самої нерухомості.

нерухомість документи юрист квартира власність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації