Право власності на житло — що робити, якщо оформлене лише на папері в БТІ

Чимало господарів квартир і будинків досі мають право власності, зафіксоване тільки в архівах Бюро технічної інвентаризації (БТІ) до 2013 року. Ці дані не внесені до Державного реєстру прав, однак чинність документів від цього не втрачається.

Паперові свідоцтва та договори залишаються законними, держава їх визнає, наголошують у Міністерстві юстиції. Проте війна змінила підходи до безпеки таких документів і змусила власників подумати про майбутній захист майна.

Реєстрація права власності у воєнний час

Ризик втратити оригінали через обстріли, пожежі чи окупацію зростає.

"Архіви БТІ можуть бути знищені або залишені на окупованих територіях, тому внесення права власності до реєстру є особливо важливим", — зазначають у Мін’юсті.

Окремо наголошується, що наявність запису в Реєстрі є необхідною умовою для компенсації за програмою єВідновлення — без цього отримати кошти неможливо.

Основні причини зареєструвати дані зараз:

захист від втрати документів;

спрощення будь-яких майбутніх угод;

можливість отримати компенсацію за пошкоджене житло.

Хто може зареєструвати право власності безоплатно

Власники, чиє право оформлене до 2013 року, подають заяву без сплати адміністративного збору. Це дозволяє оновити інформацію в Реєстрі без зайвих фінансових витрат.

Процедуру можуть пройти всі категорії власників, незалежно від форми набуття:

договір купівлі-продажу;

спадщина;

державні акти чи інші документи, що підтверджують право.

Як подати заяву на реєстрацію прав

Зробити це можна двома шляхами.

У паперовій формі:

через Центр наданні адміністративних послуг до державного реєстратора або нотаріуса за місцем розташування об’єкта;

якщо майно знаходиться у регіонах підвищеного ризику чи на тимчасово окупованих територіях, допустиме звернення до будь-якого реєстратора в Україні.

В електронній формі:

через портал "Дія", крім випадків, що стосуються Донецької, Луганської областей і Криму.

Державний реєстратор самостійно запитує дані з БТІ, якщо власник не має паперових документів на руках.

Що робити, якщо архів БТІ знищено

У разі знищення або недоступності архівів БТІ заявник має право звернутися до суду для підтвердження власності, акцентують в міністерстві

Через суд також можна відновити документи, втрачені під час бойових дій, що дозволить у майбутньому зареєструвати майно та отримати належні гарантії держави.

Як повідомлялось, сучасне право власності на житло в Україні — це більше, ніж просто набір документів; це комплексний юридичний захист. Систематичне зберігання та впорядкування цих матеріалів є запорукою спокою власника і найкращою інвестицією у відсутність потенційних ризиків.

Також ми розповідали, що реєстрація будинку на кількох співвласників можлива, якщо всі вони одностайно беруть участь у процесі та підтверджують свою згоду, адже це ключова умова для державного реєстратора. Будь-які розбіжності між сторонами щодо оформлення власності вирішуються виключно в судовому порядку.