Как узаконить пристройку к дому быстро и без нарушений в 2025 году

Мужчина и женщина читают документы. Фото: Freepik

Оформление любой пристройки является обязательной процедурой, ведь закон требует официально фиксировать изменения параметров здания. Украинское законодательство позволяет проводить оформление как перед началом строительства, так и после его завершения, если в процессе не были нарушены права других лиц.

На практике это дает владельцу возможность легализовать уже возведенную часть дома, но лишь при условии правильного прохождения всех этапов, отмечают специалисты юридической компании Dozvil.

Что относится к пристройке к дому

Пристройкой считается новая часть здания, которая увеличивает общую площадь и имеет общую стену с основным объектом. Это может быть как жилое, так и нежилое помещение, например терраса или веранда.

"Перед началом работ важно понимать, создается ли летняя легкая конструкция или происходит капитальное увеличение жилой площади, поскольку от этого будет зависеть порядок оформления", — говорят юристы.

Процесс узаконивания пристройки к частному дому

Процедура легализации зависит от даты строительства, площади и характеристик помещения. Если пристройка возведена до 9 апреля 2015 года, владелец может воспользоваться строительной амнистией.

Она касается объектов класса последствий СС1: жилых, дачных и садовых домов до 300 кв.м, а также хозяйственных построек ограниченной площади. Такой механизм позволит узаконить постройку без применения штрафов.

В рамках амнистии владельцу нужно получить технический паспорт, зарегистрировать декларацию о вводе в эксплуатацию и оформить право собственности. Для этого необходимо подать документы на земельный участок, правоустанавливающие бумаги на дом и паспортные данные владельца.

Как оформить пристройку, построенную после 2015 года

Новые пристройки и объекты площадью более 300 кв.м не подпадают под амнистию, поэтому владельцу нужно пройти полную процедуру с оформлением разрешения. Обычно она состоит из таких этапов:

топографическая съемка или выкопировка из генплана;

разработка эскиза намерений;

получение строительного паспорта;

регистрация уведомления о начале работ;

изготовление технического паспорта;

подача декларации о вводе в эксплуатацию.

После завершения всех документальных шагов можно оформлять право собственности на обновленный объект.

Как узаконивается пристройка к частному дому

В большинстве случаев процесс для частных домов до 500 кв.м проходит проще, чем для квартир или многоквартирных домов.

Владельцу необходимо изготовить топосъемку, подготовить эскиз, получить строительный паспорт, подать уведомление о начале работ, оформить техпаспорт и зарегистрировать декларацию.

Для домов площадью более 300 кв.м добавляется заключение договора об участии в развитии инфраструктуры.

Как сообщалось, украинцы часто меняют свои частные дома и участки в соответствии с потребностями или замыслов. Однако, важно проводить любые строительные работы с соблюдением законодательства, чтобы избежать правовых проблем. В частности, актуальным является вопрос, нужно ли официальное разрешение для сноса старого здания на собственной приватизированной территории.

Также мы рассказывали, что самостоятельное строительство жилья на собственном участке — это более сложный процесс, чем может показаться, и требует больше, чем просто документы на землю и схему размещения дома. Хотя формально можно начать работы, финально завершить объект и ввести его в эксплуатацию без полноценного проекта невозможно, поскольку это противоречит закону. Кроме того, профессиональные строители откажутся работать без детальной технической документации.