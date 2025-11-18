Чи потрібен дозвіл на знесення будівлі в приватному секторі — правила у 2025 році

Чоловік на будівництві. Фото: Freepik

Українці звикли змінювати свої домівки так, як підкаже потреба чи фантазія. Однак будь-які роботи на власній ділянці землі мають проводитися так, щоб не виникло проблем з законом. Особливо часто людей цікавить, чи потрібно оформлювати дозвіл, якщо хочуть знести стару будівлю на приватній території.

У правовій сфері діє чітке правило: частина робіт може виконуватися без дозволів, зазначають у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Так, постановою Кабміну №406 визначено перелік робіт, які не потребують документів на виконання. Це означає, що просте знесення будівлі або споруди, якщо після демонтажу не планується нове будівництво, не потребує жодного дозволу.

Важливо лише, щоб такі дії не впливали на безпеку сусідніх будівель. Як наголошують юристи, демонтаж без порушення експлуатаційної придатності інших споруд не вимагає погоджень.

Які обмеження треба врахувати під час демонтажу

Навіть якщо дозвіл не потрібен, відповідальність за наслідки ніхто не скасовує. Власник має стежити за тим, щоб:

під час знесення уламки не потрапляли на сусідню ділянку;

не було пошкоджено огорожі, будівлі чи інше майно сусідів;

роботи проводилися з дотриманням елементарної безпеки.

Порушення цих вимог може призвести до претензій з боку сусідів або навіть судових спорів.

Коли демонтаж вважається будівельними роботами

Якщо ж після знесення планується нове будівництво або роботи належать до підготовчих, порядок дій змінюється. У такому випадку потрібно діяти відповідно до урядового Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт.

Спочатку подається повідомлення про початок робіт до органу архітектурно-будівельного контролю. Юристи уточнюють, що документи можна подати:

особисто через ЦНАП;

онлайн через електронний кабінет на державному порталі;

рекомендованим листом.

Як уникнути проблем у майбутньому з демонтажем

Перед демонтажем варто оцінити, чи не входить об’єкт у зону охорони, чи не має статусу нерухомості, що потребує окремого погодження.

"У більшості випадків знесення старої господарської споруди не викликає складностей, але коли мова йде про будинок або об’єкт з історією, краще заздалегідь перевірити статус документації", — наголошують юристи.

Таким чином, якщо демонтаж не впливає на інші споруди та не передбачає подальшого будівництва — дозвіл не потрібен. Якщо ж плануються повноцінні будівельні роботи — без повідомлення та оформлення не обійтися.

Також ми розповідали, що для багатьох українців власна земельна ділянка — це не лише місце проживання, а й острівець спокою та безпеки. Через це все частіше виникає питання про те, за чий рахунок має встановлюватися паркан між сусідніми ділянками. Чіткого законодавчого припису немає, тому вирішення цього питання залежить від домовленостей між сусідами та конкретних обставин.