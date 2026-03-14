Головна Ринок нерухомості Прихована особливість квартир у Чехії — що одразу помічають українці

Прихована особливість квартир у Чехії — що одразу помічають українці

Дата публікації: 14 березня 2026 14:32
Прихована особливість квартир у Чехії — що одразу помічають українці
Українці здивовані житлом у Чехії. Фото: freedom-visa.com.ua

Житло у Чехії часто справляє несподіване враження на українців. На перший погляд будинки можуть виглядати звичайно, особливо у спальних районах. Але якщо придивитися, стає помітно: тут по-іншому організовано простір, інфраструктуру та навіть систему утримання будинків.

За останні десятиліття більшість житлових районів у країні пройшли масштабну модернізацію, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на холдінг Perspektiva Imperial. Завдяки цьому навіть будинки, зведені ще у соціалістичний період, сьогодні виглядають доглянуто і залишаються популярним житлом.

Яке житло в Чехії

Головний шок для українця — це стан старих будинків. Тут майже неможливо зустріти облуплений фасад чи "саморобний" балкон, засклений хтозна-як. Більшість будинків (тут їх називають paneláky) пройшли через "ревіталізацію". Це коли весь дім одночасно утеплюють, міняють вікна на однакові й фарбують у приємні кольори.

Цікаво, що за це платять самі мешканці. У кожному будинку є щось на кшталт нашого ОСББ (називається SVJ), і люди роками скидаються у "фонд ремонту". Тому під’їзди чисті, ліфти сучасні, а на дахах часто стоять сонячні панелі.

Магія планування в Чехії

Якщо ви шукаєте двокімнатну квартиру, у Чехії вам запропонують 2+kk. І тут важливо не заплутатися:

  • 2+1 — це звична нам двушка з окремою кухнею;
  • 2+kk — це спальня + велика вітальня, поєднана з кухонним кутом (kuchyňský kout).

Це має стильний вигляд, але якщо ви любите смажити рибу, то запах буде з вами всюди — і в зоні відпочинку, і біля телевізора. 

Ще одна дивина — роздільний санвузол навіть у крихітних квартирах. Зайти в туалет, який більше схожий на вузьку шафу, а потім йти через коридор мити руки у ванну — це місцева класика, до якої треба звикнути.

Опалення та енергоефективність житла в Чехії

У Чехії ви швидко навчитеся розбиратися в енергоефективності. При оренді вам обов'язково покажуть папірець із кольоровими смужками (енергетичний паспорт). Якщо будинок у класі G — готуйтеся викласти цілу купу грошей за опалення взимку.

До речі, чехи дуже економні. Ви навряд чи побачите взимку людей, що ходять по хаті у футболках. Тут норма — прикрутити батареї на мінімум, коли йдеш на роботу, і вдягнути теплий худі ввечері.

Головна відмінність житла у Чехії навіть не в стінах, а в тому, що за порогом квартири. У чеському дворі ви знайдете не стихійну парковку на газоні, а доглянуті доріжки, підземні сміттєві баки (які не пахнуть) і обов'язково — майданчик для вигулу собак. Життя тут налаштоване на комфорт "для всіх", а не лише "для себе за зачиненими дверима".

Як повідомлялось, Чехія посіла перше місце в ЄС за кількістю прийнятих українців у співвідношенні до власних громадян. Хоча безвізовий режим дозволяє гостювати тут лише три місяці, для тривалого проживання та працевлаштування необхідно вчасно отримати офіційний статус.

Також ми розповідали, що перш ніж орендувати або купувати нерухомість у Польщі, важливо вивчити особливості місцевого ринку. Розуміння різниці між історичними кам’яницями та типовими панельками допоможе вам уникнути сюрпризів і обрати справді комфортне житло.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
