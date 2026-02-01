Відео
Головна Ринок нерухомості "Кам’яниця" чи "блок" — чому ці слова зустрічаються в оголошеннях у Польщі

"Кам’яниця" чи "блок" — чому ці слова зустрічаються в оголошеннях у Польщі

Дата публікації: 1 лютого 2026 11:22
Кам’яниця чи блок у Польщі — що це за нерухомість і яку краще обрати
Будинки у Вроцлаві. Фото: Finding Poland

Перед тим як орендувати чи купувати житло в Польщі, варто розібратися у місцевій специфіці. Зокрема, корисно знати, чим відрізняються класичні кам’яниці від звичних нам блоків, адже це безпосередньо впливає на комфорт проживання.

Про особливості цих видів забудови розповідають фахівці порталу "Я в Польщі".

Читайте також:

Що за житло "кам’яниця"

Кам’яниця або kamienica — це історичний тип міської нерухомості, з яким у Польщі стикається майже кожен, хто шукає житло в центрі. Такі будинки будували з каменю або цегли ще з середньовіччя і аж до початку ХХ століття. Сьогодні вони формують вигляд старих районів Кракова, Вроцлава, Варшави та інших міст.

Кам’яниці зазвичай мають 2-5 поверхів, вузькі фасади з декоративними елементами, високі стелі й великі вікна. Спочатку це були прибуткові будинки: на першому поверсі працювали крамниці чи кав’ярні, а квартири здавалися в оренду. Саме тому планування тут просторе, з окремою кухнею та товстими стінами.

 

null
Кам’яниці во Вроцлаве. Фото: rynekpierwotny.pl

Водночас кам’яниці мають і свої особливості, які важливо враховувати перед купівлею чи орендою:

  • часто відсутнє центральне опалення або воно коштовне;
  • взимку такі квартири складніше прогріти;
  • утримання й ремонти можуть бути дорогими.

Через це поляки нерідко купують кам’яниці для інвестицій, а для власного життя обирають сучасніше житло.

Особливості проживання у блоку

Блок або blok mieszkalny — це багатоквартирний будинок, знайомий багатьом за забудовою часів PRL, а також його сучасні аналоги. Найчастіше це 5-6-поверхові будинки з кількома під’їздами та чітко продуманою інфраструктурою.

Сучасні блоки в Польщі орієнтовані на практичність і комфорт. Тут популярні компактні квартири площею 40-60 кв. м з кухнею-студією та однією або двома спальнями. Таке житло добре опалюється, легко прибирається й не потребує складного догляду.

 

null
Блоки у Польщі. Фото: Patryk Ogorzałek/Agencja Wyborcza.pl

Серед ключових переваг проживання в блоку:

  • стабільний czynsz за обслуговування будинку;
  • дитячі та спортивні майданчики біля дому;
  • парковки, сквери, магазини поруч;
  • балкони та "оґрудки" для відпочинку.

Блоки менш престижні, ніж кам’яниці, але для щоденного життя більшість мешканців вважає їх значно зручнішими.

Раніше ми розповідали, які обмеження пропонують у Польщі щодо оренди житла. А також, до яких змін треба підготуватися українцям у Польщі з лютого 2026 року.

Польща нерухомість житло українці в Польщі квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
