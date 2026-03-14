Скрытая особенность квартир в Чехии — что сразу замечают украинцы

Недвижимость в Чехии часто удивляет украинцев своей скрытой спецификой, хотя на первый взгляд спальные районы кажутся знакомыми. Лишь со временем замечаешь существенную разницу в подходах к обустройству инфраструктуры, управлению домами и рациональной планировке пространства.

За последние десятилетия большинство жилых районов в стране прошли масштабную модернизацию, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на холдинг Perspektiva Imperial. Благодаря этому даже дома, возведенные еще в социалистический период, сегодня выглядят ухоженно и остаются популярным жильем.

Какое жилье в Чехии

Главный шок для украинца — это состояние старых домов. Здесь почти невозможно встретить облупленный фасад или "самодельный" балкон, застекленный как попало. Большинство домов (здесь их называют paneláky) прошли через "ревитализацию". Это когда весь дом одновременно утепляют, меняют окна на одинаковые и красят в приятные цвета.

Интересно, что за это платят сами жители. В каждом доме есть что-то вроде нашего ОСМД (называется SVJ), и люди годами сбрасываются в "фонд ремонта". Поэтому подъезды чистые, лифты современные, а на крышах часто стоят солнечные панели.

Магия планировки в Чехии

Если вы ищете двухкомнатную квартиру, в Чехии вам предложат 2+kk. И здесь важно не запутаться:

2+1 — это привычная нам двушка с отдельной кухней;

2+kk — это спальня + большая гостиная, совмещенная с кухонным углом (kuchyňský kout).

Это выглядит стильно, но если вы любите жарить рыбу, то запах будет с вами повсюду — и в зоне отдыха, и у телевизора.

Еще одна странность — раздельный санузел даже в крошечных квартирах. Зайти в туалет, который больше похож на узкий шкаф, а потом идти через коридор мыть руки в ванную — это местная классика, к которой надо привыкнуть.

Отопление и энергоэффективность жилья в Чехии

В Чехии вы быстро научитесь разбираться в энергоэффективности. При аренде вам обязательно покажут бумажку с цветными полосками (энергетический паспорт). Если дом в классе G - готовьтесь выложить целую кучу денег за отопление зимой.

Кстати, чехи очень экономные. Вы вряд ли увидите зимой людей, которые ходят по дому в футболках. Здесь норма — прикрутить батареи на минимум, когда идешь на работу, и надеть теплый худи вечером.

Главное отличие жилья в Чехии даже не в стенах, а в том, что за порогом квартиры. В чешском дворе вы найдете не стихийную парковку на газоне, а ухоженные дорожки, подземные мусорные баки (которые не пахнут) и обязательно — площадку для выгула собак. Жизнь здесь настроена на комфорт "для всех", а не только "для себя за закрытыми дверями".

Как сообщалось, Чехия заняла первое место в ЕС по количеству принятых украинцев в соотношении к собственным гражданам. Хотя безвизовый режим позволяет гостить здесь только три месяца, для длительного проживания и трудоустройства необходимо вовремя получить официальный статус.

