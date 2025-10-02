Хто має право приватизувати кімнату в гуртожитку в Україні — правила у 2025 році

Гуртожиток у Львівськай області. Фото: Варіанти

Приватизація кімнати в гуртожитку — це шанс для багатьох українців отримати власне житло безплатно. Але цей процес має чіткі правила та обмеження, які регулюються законодавством України.

Право на приватизацію регулює Закон України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків". Він визначає, що скористатися цим правом можуть ті громадяни, які не мають іншого житла, ще не використали можливість безоплатної приватизації та фактично проживають у гуртожитку понад п’ять років.

Реклама

Читайте також:

Як пояснює адвокат Юрій Айвазян, головний акцент робиться саме на постійному проживанні та відсутності іншого майна.

"Держава прагне захистити тих людей, для кого кімната в гуртожитку є єдиним місцем проживання", — каже юрист.

Хто може претендувати на приватизацію кімнати

Право на приватизацію мають:

мешканці гуртожитків, які отримали житло на законних підставах;

їхні родини, якщо проживають разом;

громадяни, які проживають у гуртожитку щонайменше п’ять років;

особи, які раніше не використали житлові чеки.

При цьому приватизація відбувається безкоштовно, а площа розраховується за нормами — 21 кв. м на кожного члена сім’ї та ще 10 кв. м на сім’ю.

Які документи потрібні для приватизації кімнати

Щоб оформити право власності, подається цілий пакет документів. Серед них:

заява на приватизацію;

паспорти та ідентифікаційні коди мешканців;

свідоцтва про народження та шлюб для підтвердження родинних зв’язків;

довідки про реєстрацію місця проживання;

ордер на кімнату;

технічний паспорт;

підтвердження невикористання житлових чеків;

витяг з реєстру прав на нерухоме майно.

"Кожен документ відіграє ключову роль. Якщо чогось бракує, процес може затягнутися на місяці", — наголошує Айвазян.

Як відбувається процедура приватизації кімнати

Приватизація відбувається у кілька етапів:

Подача заяви та пакета документів. Розгляд звернення органом приватизації. Прийняття рішення про передачу житла у власність. Видача свідоцтва про право власності. Реєстрація права у спеціальній книзі житлових приміщень гуртожитків.

Для дітей приватизацію оформлюють батьки чи опікуни. Їх підпис є обов’язковим, аби уникнути в майбутньому суперечок щодо права власності.

Як повідомлялось, прописка в гуртожитку — це офіційна реєстрація місця проживання, що підтверджує ваше право жити за цією адресою. Вона є необхідною не лише для студентів, а й для всіх, хто перебуває в місті тривалий час, оскільки дозволяє користуватися державними послугами, включаючи медичне обслуговування та участь у виборах.

Також повідомлялось, що на 2026 рік держава планує виділити близько 6 мільярдів гривень для забезпечення житлом військовослужбовців, які пожертвували своїм здоров'ям та силами, захищаючи Україну.