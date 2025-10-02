Кто имеет право приватизировать комнату в общежитии в Украине — правила в 2025 году

Общежитие во Львовской области. Фото: Варианты

Приватизация комнаты в общежитии — это шанс для многих украинцев получить собственное жилье бесплатно. Но этот процесс имеет четкие правила и ограничения, которые регулируются законодательством Украины.

Право на приватизацию регулирует Закон Украины "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий". Он определяет, что воспользоваться этим правом могут те граждане, которые не имеют другого жилья, еще не использовали возможность бесплатной приватизации и фактически проживают в общежитии более пяти лет.

Как объясняет адвокат Юрий Айвазян, главный акцент делается именно на постоянном проживании и отсутствии другого имущества.

"Государство стремится защитить тех людей, для кого комната в общежитии является единственным местом жительства", — говорит юрист.

Кто может претендовать на приватизацию комнаты

Право на приватизацию имеют:

жители общежитий, которые получили жилье на законных основаниях;

их семьи, если проживают вместе;

граждане, проживающие в общежитии не менее пяти лет;

лица, которые ранее не использовали жилищные чеки.

При этом приватизация происходит бесплатно, а площадь рассчитывается по нормам — 21 кв. м на каждого члена семьи и еще 10 кв. м на семью.

Какие документы нужны для приватизации комнаты

Чтобы оформить право собственности, подается целый пакет документов. Среди них:

заявление на приватизацию;

паспорта и идентификационные коды жильцов;

свидетельства о рождении и браке для подтверждения родственных связей;

справки о регистрации места жительства;

ордер на комнату;

технический паспорт;

подтверждение неиспользования жилищных чеков;

выписка из реестра прав на недвижимое имущество.

"Каждый документ играет ключевую роль. Если чего-то не хватает, процесс может затянуться на месяцы", — отмечает Айвазян.

Как происходит процедура приватизации комнаты

Приватизация происходит в несколько этапов:

Подача заявления и пакета документов. Рассмотрение обращения органом приватизации. Принятие решения о передаче жилья в собственность. Выдача свидетельства о праве собственности. Регистрация права в специальной книге жилых помещений общежитий.

Для детей приватизацию оформляют родители или опекуны. Их подпись является обязательным, чтобы избежать в будущем споров о праве собственности.

