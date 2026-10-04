Приватизація квартири: як самостійно оформити житло у 2026 році

Нерухомість в Києві. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть самостійно оформити у власність квартиру з державного або комунального житлового фонду. Для цього не обов'язково звертатися до посередників, однак доведеться зібрати необхідні документи та звернутися до органу приватизації. Помилки в паперах можуть затягнути процедуру.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на 24 Канал.

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Як приватизувати квартиру самостійно

У 2026 році приватизувати квартиру можна без залучення посередників. Для цього мешканцю потрібно звернутися до органу приватизації за місцем проживання — залежно від громади це може бути ЦНАП або відповідний підрозділ місцевої ради.

Йдеться про житло державного або комунального фонду, яке людина займає на законних підставах. Під час процедури перевіряють документи на квартиру та право мешканців на безоплатну приватизацію.

Скористатися правом на безоплатну приватизацію можна лише один раз. Водночас передача житла безоплатно здійснюється в межах установленої норми площі. Якщо квартира більша за цю норму, за надлишкові квадратні метри може знадобитися доплата.

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Які документи потрібні

Для приватизації квартири потрібно підготувати заяву та документи мешканців. Зокрема, знадобляться:

паспорти повнолітніх мешканців;

ідентифікаційні коди;

документ про склад сім'ї або перелік зареєстрованих осіб;

технічний паспорт на квартиру;

ордер на житло або відповідний договір;

документ про те, що право на безоплатну приватизацію раніше не використовувалося.

Якщо у квартирі зареєстровано кількох повнолітніх осіб, потрібна їхня письмова згода. Якщо серед мешканців є діти, під час приватизації мають бути враховані їхні житлові права.

Що робити, якщо немає ордера

Втрата ордера не означає, що приватизувати квартиру вже неможливо. Спочатку варто звернутися до підприємства, яке обслуговує будинок, або до місцевого архіву — там може зберігатися копія документа чи інформація про його видачу.

Якщо відновити ордер не вдалося, законність проживання у квартирі за певних обставин можна підтвердити іншими документами або через суд.

Куди подавати документи

Зібраний пакет документів подають до органу приватизації за місцем проживання. Конкретний орган залежить від того, кому належить житловий фонд і як у відповідній громаді організована процедура.

Після ухвалення рішення про приватизацію житло переходить у власність громадян, а право власності має бути належним чином зареєстроване.

Тобто посередник для приватизації не потрібен: мешканець може пройти процедуру самостійно, якщо має законні підстави для приватизації та всі необхідні документи.

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